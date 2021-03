Ognuno di noi nella propria vita almeno una volta ha sofferto di talloni screpolati.

A quante donne è capitato di ritrovarsi ad indossare un sandalo o una ciabatta e avere quegli antiestetici talloni screpolati?

Ma tutte le donne vogliono avere piedi belli e curati, che al tatto sembrano velluto.

I piedi sono una parte importante del nostro corpo, essi trasformano i nostri pensieri in azioni. Su di essi appoggiamo tutto il nostro corpo e inoltre attraverso i piedi è possibile comunicare e suscitare innumerevoli emozioni.

Le screpolature che spesso caratterizzano queste estremità sono dipese da una mancanza di elasticità della pelle. Le screpolature possono essere più superficiali e talvolta anche più profonde e dolenti.

I piedi proprio come il viso richiedono cure e attenzioni quotidiane. Fortunatamente esistono molti rimedi fa te per coccolare e prendersi cura dei propri piedi. Basteranno poche e semplici mosse per ottenere dei talloni morbidi come il velluto con questi rimedi fai da te.

Miracolosi rimedi fai da te

Un rimedio classico poco costoso è il bicarbonato di sodio. Ha proprietà antibatteriche e ha un effetto calmante sulla pelle. Aggiunge 3/ 4 cucchiai di bicarbonato all’acqua del pediluvio, a cui è possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda che permetterà un maggiore rilassamento. Lasciare i piedi in ammollo per 15 minuti e successivamente strofinarli con la pietra pomice. Asciugare ed applicare una crema idratante a cui aggiungere qualche goccia di olio di mandorle.

Un altro intruglio miracoloso è quello a base di sale grosso. Aggiungere all’acqua del pediluvio dei cucchiai di sale grosso e qualche goccia di olio essenziale di arancia. Applicare successivamente uno scrub fai da te con olio d’oliva e zucchero bianco. Successivamente asciugare i piedi ed applicare una noce di burro di karitè.

Quest’ultimo rimedio è davvero un toccasana per i nostri piedi, permette in primis di rilassarci e scaricare la tensione con l’aiuto dell’olio di arancia. Successivamente lo zucchero non solo effettuerà un’azione esfoliante, ma soprattutto darà alla cute notevole idratazione.

Consigli

L’applicazione del burro di karitè è preferibile tutte le sere prima di andare a letto. Questo rimedio naturale ed economico permetterà ai piedi di essere sempre lisci come il velluto.

Ed ecco svelate le poche e semplici mosse per ottenere dei talloni morbidi come il velluto con questi rimedi fai da te.