Nell’era di internet sappiamo bene quanto sia essenziale avere una connessione rapida e reattiva anche dentro casa. A questo scopo ci viene in aiuto il WI FI, col quale possiamo collegarci con tutti i dispositivi della casa e risparmiare gigabyte sul telefono.

Il problema è che non sempre la nostra connessione sembra funzionare a dovere e a volte ci abbandona. Questo può succedere perché il segnale è più debole in alcune aree della casa o perché in qualche modo disturbato.

Per rimediare alla situazione e continuare a chattare o navigare in tranquillità possiamo adottare un metodo veloce ed efficace. Per attuarlo ci servirà solamente il nostro device. Vediamo in che cosa consiste e i passaggi da seguire.

Attenzione alla posizione del router

Anche se abbiamo una casa piccola e una connessione decente, il punto in cui sistemiamo il router potrebbe determinare la qualità del segnale. L’ideale sarebbe posizionarlo nella stanza che usiamo di solito per collegarci alla rete col pc o lo smartphone. Infatti, i muri spessi o l’eccessiva distanza potrebbero rallentare pesantemente la velocità di connessione.

Infine, si tiene a precisare che più dispositivi si collegano alla stessa rete, più la velocità di navigazione potrebbe risentirne. Questo vale soprattutto se viviamo in una zona che la fibra non copre ancora. Un consiglio potrebbe essere quello di proteggere il WI FI con una password che consenta l’accesso solo a noi.

Per potenziare il segnale del WI FI debole o disturbato e migliorare la copertura basta questo semplice trucchetto a costo zero

Il procedimento più semplice che permetterà di evitare inutili spese consiste nel cambiare il canale. Questo vale soprattutto se la frequenza utilizzata ha un raggio d’azione ristretto o è disturbata da altri dispositivi collegati in zona.

Iniziamo accendendo il nostro pc o smartphone. Apriamo un browser come Google Chrome e nella barra di ricerca digitiamo l’indirizzo 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1. A questo punto dovrebbe aprirsi la pagina del pannello di controllo del nostro router.

Probabilmente si richiederà di effettuare il login con nome utente e password. Possiamo provare con le combinazioni classiche come admin/admin o admin/password o scovare i dati sull’apposito manuale d’istruzioni. Andiamo nella sezione della configurazione e clicchiamo sulla voce del canale wireless.

Ora dovremmo vedere la lista dei canali ai quali possiamo collegarci; sarà sufficiente sceglierne uno e salvare le impostazioni. Ecco come fare per potenziare il segnale del WI FI debole. Per finire usciamo dalla pagina e verifichiamo se la nostra connessione è effettivamente più rapida di prima.

