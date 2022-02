Dopo più di due anni di pandemia, conosciamo bene il Green Pass e tutte le limitazioni che conseguono non avendolo. Dal primo febbraio 2022, poi, le disposizioni per chi non lo possiede si sono inasprite. Dunque, fatta eccezione per alcune azioni di prima necessità, il Green Pass è obbligatorio praticamente ovunque.

Una volta ottenuta, tramite vaccino o tampone, la famosa Certificazione Verde digitale necessita di alcuni passaggi prima di poterne usufruire quotidianamente.

Per scaricare il Green Pass servirà il codice identificativo della tessera sanitaria. Tuttavia, sono molti gli italiani che hanno avuto difficoltà a trovarlo.

Quindi, spiegheremo tutti i passaggi per capire come recuperare il codice identificativo e scaricare il Green Pass in pochi passaggi.

Insieme alle cifre dell’authcode, il codice identificativo della tessera sanitaria è fondamentale per scaricare il Green Pass. Andiamo con ordine e parliamo, innanzitutto, di come poter ottenere il Green Pass (sia per la prima che per la seconda o terza dose).

Il Green Pass si ottiene solo se si verificano 3 condizioni:

aver fatto il vaccino (prima, seconda o terza dose);

oppure in alternativa essere guariti dal Covid 19 nei 6 mesi precedenti;

aver eseguito un tampone (rapido o molecolare) ed essere risultati negativi.

Per ognuno di questi casi ci sarà inviato un QR, che attesta il via libera per ottenere il Green Pass tramite SMS, e mail, o sulle app di riferimento.

Per chi non riceve in automatico il Green Pass bisognerà adoperarsi per scaricarlo ed è qui che entra in ballo il codice identificativo della tessera sanitaria.

Dunque, ecco come recuperare il codice identificativo di 20 cifre della tessera sanitaria per scaricare il nuovo Green Pass

Possiamo ottenere il Green Pass consultando il sito apposito, www.dgc.gov.it, oppure sulle app di riferimento, come l’app Immuni, accedendo con le credenziali SPID o tramite il riconoscimento con la tessera sanitaria.

In quest’ultimo caso, bisognerà trascrivere il codice identificativo della tessera sanitaria. Inoltre, verrà richiesta anche la data di scadenza e l’authocode, ovvero un codice, ricevuto per e mail o tramite SMS.

Quindi, dove possiamo trovare questo codice? La numerazione che serve per il Green Pass, si trova sul retro della tessera sanitaria, in basso a sinistra. Per la registrazione sul portale saranno necessari solo gli ultimi 8 numeri del codice a 20 cifre. Dunque, basterà semplicemente guardare il retro della card e leggere i numeri sottostanti la scritta “8 Numero di identificazione della tessera”.

