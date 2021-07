La petunia è uno dei fiori più gettonati per arricchire balconi e giardini, per le poche cure che richiede e le splendide fioriture che regala. Se ne possono trovare veramente di ogni colore e ci si può innamorare fin dal primo istante.

Anche loro, però, richiedono delle attenzioni, per evitare che si ammalino e marciscano. Gli effetti del degrado di questa pianta di solito si notano a partire dalle foglie. Quando queste sbiadiscono o tendono al giallognolo significa che la petunia non è in salute. Dovremmo quindi porvi rimedio per continuare a godere delle loro magnifiche inflorescenze.

Qualche dritta per curare al meglio la petunia

Come abbiamo detto sono poche le cure che richiede la petunia, ma si devono eseguire correttamente perché ne va della sua salute. In generale si richiede un terreno ben drenato prima della semina e durante la coltivazione. Inoltre è da preferire un’esposizione in piena luce solare, con temperature sempre calde, sebbene vi siano specie che prediligono la mezz’ombra.

Per petunie con foglie gialle e pallide sono questi i rimedi più efficaci

Se trascurate o trattate con cure non adeguate anche le resistenti petunie possono soffrire. I motivi che possono portare a un indebolimento o alterazione cromatica delle foglie sono diversi. Qualora notassimo che queste hanno assunto una colorazione giallastra vicino alle nervature, potrebbe trattarsi di clorosi ferrica. Il terriccio consumato o poco fertile e i ristagni idrici sono la causa principale. Per porre fine al problema potremmo rinvasare la nostra piantina, controllare che l’acqua versata dreni bene e garantirle un concime ricco di ferro.

Se invece le foglie restano piccole e sembrano sbiadite potrebbe significare che il vaso è troppo stretto o che manca azoto. Anche in questo caso dovremmo provare a rinvasare la petunia e fornirle un fertilizzante ricco di questo minerale.

Vi è infine un’ultima ragione per cui le foglie delle nostre piantine non sembrano in salute: il cosiddetto mosaico del tabacco. È un virus che si manifesta con la comparsa di macchioline gialle sulle foglie incurvate. La soluzione migliore in questo caso è quella di potare all’istante la parte colpita, prima che la malattia si diffonda.

Per petunie con foglie gialle e pallide sono questi i rimedi più efficaci. Per altri consigli in tema di pollice verde si suggerisce questa lettura.