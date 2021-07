L’Italia è una delle mete predilette di tantissimi turisti che ogni anno arrivano da tutto il Mondo a scoprirne le sue bellezze. Soprattutto durante l’estate, grazie al suo clima favorevole e alle migliaia di chilometri di coste cristalline, si riempie di persone che la girano in lungo e in largo. Il mese di agosto è, ovviamente, quello più affollato. Ogni anno, in questo mese, l’Italia sembra venir presa d’assalto da migliaia di turisti che ne occupano ogni spazio libero. Risulta dunque difficile trovare una meta non troppo affollata dove rilassarsi. Difficile ma non impossibile. Ecco dove andare in Italia per trascorrere il Ferragosto all’insegna del relax.

Ogliastra

L’Ogliastra è una località della Sardegna ancora poco conosciuta ma bella come le località vicine più conosciute. Risulta quindi perfetta per la settimana di Ferragosto proprio perché non sarà troppo affollata. Che si trascorra una giornata a fare un bagno nella splendida spiaggia di Su Sirboni o in qualche altra spiaggia vicina, non le si troverà mai completamente affollate. Un’altra soluzione per trascorrere la nostra vacanza in tranquillità è pernottare in uno dei tanti paesini dell’interno. Sono piccolissimi e molto ospitali, rendono l’Ogliastra l’ideale per le nostre vacanze all’insegna del relax.

Dolomiti

Le Dolomiti sono una meta prevalentemente invernale. Anche d’estate sono abbastanza frequentate ma mai quanto durante l’inverno. Il clima non troppo caldo e la pace e la tranquillità che si respirano la rendono una delle mete migliori dove trascorrere il Ferragosto. Il verde dei boschi e l’aria pulita completano la bellissima atmosfera che si riesce a percepire. Si possono trascorrere le nostre vacanze a fare lunghe passeggiate o escursioni nei boschi e nelle splendide montagne. Ma si può anche decidere di trascorrere qualche giorno in uno dei numerosi stabilimenti termali presenti in questa meravigliosa località.

