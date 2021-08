Moncler negli ultimi anni ha dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti che hanno goduto di una performance del 285% negli ultimi cinque anni. Nell’ultimo anno ha un po’ rallentato la sua corsa e ridotto la sua forza relativa rispetto ai suoi competitors, ma resta pur sempre un titolo molto solido sul quale puntare. Infatti, il futuro delle migliori azioni del settore abbigliamento è ancora tutto al rialzo.

D’altra parte Moncler presenta tutta una serie di punti di forza che lo rendono quasi una scelta di investimento obbligata sia per chi punta al settore moda che per chi punta al mercato italiano in generale.

Le aspettative di progresso della crescita sono piuttosto promettenti. Infatti, le vendite dovrebbero aumentare notevolmente nei prossimi anni. La crescita degli utili media attesa per i prossimi tre anni è superiore al 10%, ma inferiore a quella dei suoi competitors che, però, partono da una situazione molto meno favorevole. Il rapporto EBITDA/Vendite della società è relativamente alto e si traduce in margini elevati prima degli ammortamenti e delle imposte. Inoltre l’attività del gruppo appare molto redditizia grazie ai suoi margini netti superiori.

Un altro aspetto molto importante di Moncler è legato alla sua situazione finanziaria sana. Ad esempio, l’indice di liquidità è pari a 1,35 e il rapporto debito/capitale è parti a 0,42, tra i più bassi del settore di riferimento. Tutto questo si traduce per Moncler in un margine di manovra significativo per gli investimenti. Infine, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano il titolo hanno rivisto le loro aspettative EPS al rialzo in modo significativo.

Il futuro delle migliori azioni del settore abbigliamento è ancora tutto al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica.

Ricordiamo, però, che con un rapporto P/E previsto a 43,16 e 34,47 rispettivamente per l’anno fiscale corrente e il prossimo, l’azienda opera con multipli degli utili elevati. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società è molto elevato.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso medio è outperform con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso del 2,24% rispetto alla seduta precedente a quota 57,6 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e al momento non si intravedono segnali di pericolo se non quello legato alla difficoltà di superamento della resistenza in area 62,06 euro (II obiettivo di prezzo). Il superamento di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 70 euro per un potenziale rialzista del 15%.

Discese non preoccupanti sono possibili fino in area 54,36 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, però, farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.