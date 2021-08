Durante il mese più caldo dell’anno non è raro vedere giardini e balconi spenti e sfioriti. L’afa e la fine delle fioriture non aiutano a dare ai giardini un aspetto florido.

In “3 piante sempre fiorite perfette per chi vuole balconi e giardini colorati in estate” abbiamo parlato delle piante perfette per il mese di agosto. Oggi si continuerà il viaggio andando alla scoperta della bignonia.

Si tratta di una vera e propria cascata di fiori perfetta per abbellire i giardini e i pergolati dei giardini di tutta Italia.

Da Nord a Sud è davvero questa la pianta perfetta per giardini colorati in agosto senza particolari cure.

Per riempire di colore giardino e pergolato sfiorito in estate basta questa meravigliosa pianta rampicante

La bignonia è una pianta molto rustica e robusta capace di sopravvivere anche a inverni molto rigidi.

Infatti può resistere anche fino a -25 gradi durante il periodo invernale. Questo la rende perfetta anche per i giardini del Nord Italia, fino a 1.200 metri di altitudine.

La messa a dimora dovrebbe avvenire in autunno e in piena terra. A causa del suo apparato radicale molto sviluppato la bignonia soffrirà e deperirà rapidamente se sistemata in vaso.

In condizioni normali la crescita di questa pianta sarà molto rapida. Arriverà a crescere anche 80 centimetri all’anno ma, soprattutto durante i primi anni, andrà indirizzata. In caso contrario tenderà a crescere molto disordinata.

La bignonia è perfetta per coprire e abbellire pergolati, muri e recinzioni.

Dopo la messa a dimora questa pianta non necessiterà più di particolari cure. Per quanto riguarda le irrigazioni sarà sufficiente procedere solamente in caso di mancata pioggia per un periodo superiore ai venti giorni.

La concimazione potrà avvenire in primavera e autunno con un prodotto granulare. Tuttavia la bignonia sopravvivrà bene anche senza concimazioni.

Per una fioritura abbondante si dovrà scegliere un luogo in pieno sole, anche una decina di ore al giorno. In caso di luogo semi ombreggiato la fioritura sarà meno abbondante.

In ogni caso attenzione al piede della pianta che dovrà essere in ombra coperto.

Specie particolare

Quando si acquista una particolare varietà di bignonia, la “campsis radicans”, sarà molto importante ricordarsi alcune cose.

Infatti, questa pianta è caratterizzata da radichette avventizie che si aggrapperanno alla parete e il rischio sarà quello di ritrovarsi il muro disgregato.

Per questo motivo si sconsiglia di sistemarla vicino ad un muro. Per abbellire un muro meglio scegliere la “grandiflora” che, priva di radichette, sarà solamente da sistemare su un sostegno.

Ecco, quindi, per riempire di colore giardino e pergolato sfiorito in estate basta questa meravigliosa pianta rampicante.