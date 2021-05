Pulire, disinfettare e rendere splendenti i pavimenti di casa non è sempre un’impresa facile.

A seconda del materiale di cui è composto e soprattutto a seconda dell’utilizzo, il pavimento può diventare un vero e proprio incubo per chi deve provvedere alla sua pulizia quotidiana.

Più volte la Redazione si è occupata di questo argomento, tentando di raccogliere tutte le informazioni utili e idonee per pulire i pavimenti in modo naturale e veloce.

Dunque, è possibile risparmiare sulla spesa e ottenere risultati eccezionali anche con ingredienti e metodi naturali.

Infatti, per pavimenti sempre puliti e brillanti senza alcuna fatica bastano pochi minuti e questi metodi naturali, facili, veloci e anche economici.

Pavimenti in cotto

In questo periodo di primavera, particolare attenzione è rivolta ai pavimenti in cotto.

Questa tipologia di pavimento, infatti, è molto utilizzata per gli ambienti esterni. Luoghi in cui la lotta contro le macchie è decisamente più complicata.

Per eliminare le macchie dal pavimento in cotto esistono diversi rimedi naturali ed efficaci.

Una miscela di acqua calda e bicarbonato di sodio è sempre un ottimo alleato nelle pulizie domestiche. Basterà immergere uno straccio nella soluzione e passarlo sulle zone interessate dalle macchie. In pochi minuti, queste ultime scompariranno definitivamente. Quando la macchia è più persistente, invece, si consiglia di utilizzare il bicarbonato in polvere direttamente sulla zona da trattare. Lasciar agire qualche minuto e poi pulire con uno straccio imbevuto con sapone di Marsiglia.

Attenzione alle macchie di grasso, che andranno pulite nell’immediato. Tamponare subito con una carta assorbente e poi lavare con una soluzione composta da aceto, acqua e sapone vegetale.

Un consiglio per far tornare lucido il cotto: Con uno straccio asciutto passare sul pavimento qualche goccia d’olio di semi.

Una miscela di olio e bicarbonato, invece, ridurrà le macchie di calcare causate dall’acqua piovana. Versare la miscela sulla zona interessata. Lasciare agire per qualche minuto e poi lavare con acqua, aceto e qualche goccia di detersivo per piatti.

