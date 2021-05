La tecnologia ogni giorno fa sempre più passi in avanti e rimaniamo sbalorditi per le infinità di applicazioni che vengono inventate quotidianamente. E se si potesse inventare un applicazione per le piante?

Sembra uno scherzo e invece è tutto vero. Il giardinaggio è arrivato anche sul nostro smartphone!

Infatti, la lettura di questo articolo potrebbe interessare chi ha il “pollice verde” e non solo. Sarà capitato di vedere una pianta, una semplice foglia o un fiore e non riuscire a riconoscerla/o. Oppure sarà capitato di notare qualcosa che non va nelle nostre piante e di non sapere cosa sia. Sembra incredibile ma questo è il metodo infallibile per ricordare di prenderci cura delle nostre piante e scoprire quando sono malate.

Le app per App Store o Play Store

Se cerchiamo sull’App Store o sul Play Store di Google “cura delle piante” o “identificazione delle piante e dei fiori” quello che viene fuori è davvero strabiliante. Vediamo nel dettaglio l’utilità di queste app:

Applicazioni che fungono da social per condividere le foto delle proprie piante e per comunicare con gli esperti come “Garden Tags”;

Applicazioni che ci ricordano di prestare attenzione alle piante per la concimazione, l’irrigazione e la potatura come “Koubachi”;

Applicazioni che ci permettono di riconoscere la tipologia di pianta che vediamo come “PlantSnap” o “Garden Answer”;

Applicazioni che ci permettono di scoprire di quale malattia è affetta la pianta come “BioLeaf”.

Ecco come sembra incredibile ma questo è il metodo infallibile per ricordare di prenderci cura delle nostre piante e scoprire quando sono malate.

Attenzione alle recensioni!

Anche se si tratta di applicazioni gratuite è consigliato leggere sempre le recensioni su quella determinata app che abbiamo deciso di scaricare. In questo modo non ci dimenticheremo più di prestare attenzione alle nostre piante e ce ne prenderemo cura in maniera impeccabile.

