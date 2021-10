Il pavimento in laminato è una delle soluzioni più comode ed economiche che ci siano. Rispetto al vero parquet in legno o al cotto si risparmiano davvero un bel po’ di soldi. In più grazie alle varie colorazioni si adatta benissimo a qualsiasi stile e arredamento. Per non parlare del fatto che può essere tranquillamente posato in bagno al posto del classico pavimento di piastrelle.

È una soluzione elegante che richiede pochissima manutenzione e fatica per lucidarlo e lavarlo. Il problema però è che spesso ci ritroviamo a combattere con delle fastidiose macchie che proprio non vanno via. Utilizzare detergenti aggressivi come ammoniaca o candeggina potrebbe danneggiare il materiale. Quindi il più delle volte ci rassegniamo, facendo attenzione a non far formare altri tipi di macchie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per pavimenti laminati o in finto parquet lucidi e splendenti serve solo questo ingrediente

Per spolverarlo basta usare l’aspirapolvere e il lavaggio classico si può fare con un detergente fai da te. Ma per eliminare le macchie ostinate dovremo usare un ingrediente un po’ particolare. Il laminato è un tipo di pavimento che non ha bisogno di molta acqua per essere ben igienizzato. Quindi si può usare tranquillamente il mocio, l’importante è che sia ben strizzato.

Come è preferibile usare poca acqua lo è utilizzare detergenti che fanno poca schiuma. Infatti i prodotti in commercio per questo tipo di pavimento solitamente contengono tensioattivi non ionici. Questi tensioattivi hanno un ottimo potere detergente e sono perfetti emulsionanti.

Oltre ai prodotti per la pulizia, questi tensioattivi si trovano spesso in alcuni detergenti delicati come lo shampoo per bambini. Questo tipo di prodotto deve avere un buon potere condizionante senza essere aggressivo. Di solito sono consigliati anche per chi ha pelli sensibili ed è possibile ritrovarli in diversi detergenti per il viso. Tra i più utilizzati ci sono lauryl glucoside, cetearyl glucoside ed il coco glucoside, ma ne esistono anche altri.

Quindi è perfetto per lavare e lucidare alla perfezione i pavimenti in laminato o finto parquet. Aggiungiamone un po’ nel secchio con acqua tiepida e procediamo a pulire normalmente. Quando ci troviamo davanti ad una macchia ostinata strofiniamo bene e in un attimo andrà via.

Quindi, ecco che per pavimenti laminati o in finto parquet lucidi e splendenti serve solo questo ingrediente. Sicuramente meno costoso dei prodotti in commercio può risolverci tanti problemi. Passando questo shampoo sulle macchie più ostinate vedremo subito il suo effetto spettacolare. E utilizzando l’incredibile trucco dei due secchi avremo sempre il pavimento pulito, profumato e senza aloni.

Approfondimento

Come eliminare le macchie dal bellissimo pavimento in cotto e averlo sempre lucido