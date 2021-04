Il pavimento in laminato o finto parquet, è molto versatile, ed è una valida alternativa al pavimento in legno, molto più delicato. È realizzato con materiali che lo rendono pratico come un pavimento comune ma raffinato come il parquet. È una valida soluzione per tutti gli ambienti della casa.

Non necessità di particolari trattamenti. Ma una pulizia costante lo renderà pulito, lucido e come nuovo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come spolverare, lavare e lucidare il pavimento in laminato

Bastano 3 passaggi fondamentali e un ingrediente naturale per pulire il pavimento in laminato e renderlo lucido e splendente senza fatica.

Spolverare. Prima di procedere al lavaggio, un passaggio fondamentale è quello di rimuovere la polvere dal pavimento. Possiamo usare l’aspirapolvere o un panno elettrostatico. Facciamo molta attenzione, invece, alla scopa tradizionale, perché se non ha delle setole morbide potrebbe graffiare il pavimento.

Lavare. Anche se più resistente del parquet dobbiamo stare attenti e procedere usando qualche piccola accortezza. Utilizziamo un panno sempre ben strizzato per evitare che l’acqua penetri nelle doghe, causando dei rigonfiamenti. Quindi bandito il mocio.

Procediamo al lavaggio utilizzando dei detergenti delicati, meglio se “homemade”. Con un minima spesa possiamo realizzare una soluzione naturale molto efficace per eliminare lo sporco. Bastano 3 litri di acqua tiepida, un bicchiere di aceto e uno di alcool. Trattiamo le macchie più ostinate con un po’ di detersivo per i piatti.

Lucidare. Anche per questa operazione utilizziamo degli ingredienti naturali. 3 litri di acqua calda e mezzo bicchiere di aceto di mele. Sarà il mix perfetto per eliminare gli aloni e rendere il pavimento lucido e splendente.

Cosa non dovremmo mai fare

Il pavimento in laminato non necessità di particolari trattamenti, ma ci sono degli accorgimenti necessari:

in primo luogo, non utilizzare mai candeggina e ammoniaca;

inoltre, non utilizzare delle scope con setole abrasive;

infine, non utilizzare detergenti troppo aggressivi.

Ecco spiegati i 3 passaggi fondamentali e un ingrediente naturale per pulire il pavimento in laminato e renderlo lucido e splendente senza fatica.