Oggi vogliamo parlare di un fiore che davvero pochi conoscono, ma che sviluppa un fiore davvero bellissimo. Infatti, in pochi conoscono i possibili usi di questo fantastico fiore del quale non si parla quasi mai.

Sperimentare nel nostro orto o giardino può portarci a scoprire fiori diversi dal solito. Infatti, oggi vedremo il fiore di cappero, una pianta davvero insolita da coltivare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il Capparis Spinosa detto comunemente cappero, della famiglia delle Capparidacee.

Conosceremo i passi da fare per piantarlo e poi farlo crescere in tutto il suo splendore.

Crescono nei terreni di tutta la penisola, ma sono coltivati principalmente in Sud Italia.

Coltivazione

Coltivare una pianta di capperi non richiede troppa attenzione. Ci sono però alcune cose da sapere. Un errore potrebbe compromettere la sua crescita. Vediamo allora come si piantano i capperi.

Questo fiore si presenta con un arbusto rampicante. Le sue foglie sono verdi e nel suo periodo di fioritura produrrà fiori che vanno dal bianco al rosa e al viola. Sono fiori appariscenti e profumatissimi.

Fiore di cappero in vaso

Si può piantare in estate in questo modo. Prendere un pezzo di legno lungo 9 centimetri e posizionarlo in una cassetta con torba e sabbia. Poi aggiungere il radicante in polvere per favorire la radicazione e la moltiplicazione. Quando si cominceranno a formare le radici si possono travasare in un bel vaso che abbia un diametro di circa undici centimetri.

La semina

Il consiglio è quello di porre attenzione alle temperature del caldo e del freddo. Da questo dipende la crescita di questo bellissimo fiore. Un’altra strada che si può prendere è attraverso la semina. Posizionando il seme in un vaso di sabbia e torba. Durante l’estate il vaso deve essere posizionato fuori mentre d’inverno si deve proteggere al caldo. Quando le piantine cresceranno e questi splendidi fiori saranno nati si possono trapiantare sul terreno o in vasi singoli.

In pochi conoscono i possibili usi di questo fantastico fiore del quale non si parla quasi mai

Si consiglia inoltre di prestare particolarmente attenzione alle temperature molto elevate e quelle particolarmente basse, dato che da questo dipende la buona crescita di questo bellissimo fiore.