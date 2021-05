Con l’arrivo della bella stagione si tende a passare più tempo all’aria aperta. Si sfruttano di più gli spazi esterni delle case come i giardini. Passare un bel momento di relax o fare dei pranzi fuori è sicuramente piacevole. Ci dedichiamo anche di più alla cura dell’orto in questo periodo. C’è però una minaccia che può crearci problemi. Parliamo di alcuni specifici insetti fastidiosi e pericolosi. Questi minano la nostra tranquillità e la possibilità di goderci questi spazi. A tal proposito scopriremo che è incredibile il motivo per cui tutti conservano l’acqua di cottura per proteggere il giardino e l’orto.

Il problema è nella terra

Se pensiamo agli insetti che ci creano più scocciature pensiamo sicuramente alle vespe. Abbiamo già visto come tenerle lontane da case e balconi in questo articolo. Ma oggi vogliamo occuparci di un’altra tipologia di problema. Stiamo parlando delle vespe che fanno il proprio nido nel terreno. Queste possono infatti popolare i nostri orti e giardini. Il pericolo è quello di calpestare il nido senza accorgersene ed essere punti. Questo perché è fatto sottoterra e rimane evidente solo un buco nel terreno. Esiste però un modo semplice per liberarsi di questo problema. Vediamo allora nelle prossime righe perché è incredibile il motivo per cui tutti conservano l’acqua di cottura per proteggere il giardino e l’orto.

Cercare, trovare, agire

Per prima cosa dobbiamo cercare i nidi. Come abbiamo detto basta trovare dei buchi nel terreno. Magari con un piccolo cumulo di terra a fianco. Segniamo magari con dei legnetti la posizione dei nidi. Aspettiamo che cali il sole. Durante la notte, infatti, le vespe tornano nel nido a riposare. Mettiamo dei guanti e copriamoci le braccia per sicurezza. Ora possiamo prendere l’acqua di cottura avanzata e facciamola bollire di nuovo. Con la nostra pentola calda versiamo nel buco di entrata del nido l’acqua. Copriamo subito io buco con qualcosa di pesante così da non far uscire le vespe, va bene anche una pietra. L’acqua di cottura bollente insieme al sale disciolto distruggerà il nido e eliminerà le vespe. Per sicurezza è meglio ripetere l’operazione anche la sera seguente. Avremo così risolto il problema senza neanche danneggiare il terreno con prodotti chimici.