Con la primavera arriva anche il momento di cambiare look. Con la nuova stagione è d’obbligo il cambio dell’armadio. Mettiamo via vecchi maglioni, cappotti e tessuti pesanti, per lasciare spazio a tessuti sfavillanti e leggeri. I colori della primavera si riflettono dunque sul nostro guardaroba e sugli accessori. Non solo colori, ma anche stampe fiorite. Magari non “avanguardia pura”, ma sicuramente efficace e in tema con la stagione.

Se da una parta ci rifacciamo il look, dall’altra è giunto il momento anche di rifare il make up. E con la primavera che splende alta nel cielo che trucco possiamo sfoggiare? Ovviamente deve essere un trucco, prima di tutto, che stia bene a tutte e, in secondo luogo, che sia di tendenza. E vediamo allora subito qual è questo make up occhi da sfoggiare in primavera.

Gli occhi e i suoi colori

Partiamo con il dire che ci sono diverse forme di occhi e che anche il colore degli occhi è diverso. Quindi, a seconda della forma, conviene stendere il make up in un determinato modo per andare a valorizzare l’occhio. Invece, per quanto riguarda la scelta del colore, non affidiamoci al caso ma giochiamo con i colori complementari.

Per occhi incappucciati, marroni o verdi, ecco il trucco tendenza della primavera adatto a ogni età

Il trend della stagione è l’eyeliner colorato. Possiamo veramente divertirci a scegliere il colore che più amiamo. Colorato, però, non significa che dobbiamo per forza usare, ad esempio, il giallo oppure il rosa fluo. Fortunatamente la palette colori è vasta e quindi possiamo scegliere altre tonalità, se magari non ci sentiamo pronte a stendere sugli occhi dei colori importanti. Possiamo ad esempio giocare sui toni della terra, sui toni del verde, oppure del rosso. Ricordiamoci, però, di abbinarli sempre in modo complementare al nostro colore degli occhi.

Alcuni eyeliner

Oltre al colore, è molto importante scegliere anche la tipologia di eyeliner che vogliamo usare. Infatti spesso usiamo quelli a penna, facili da stendere. Altre volte, invece, conviene usare quelli gel, validissima alternativa alla penna. Inoltre, online, possiamo trovare interi pack di eyeliner colorati, in questo modo ogni giorno della settimana possiamo sfoggiare un look completamente diverso. E allora per occhi incappucciati, marroni o verdi, ecco il make up da esibire questa primavera.

