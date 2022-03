Con una base di patate, al posto della carne, è possibile preparare sempre delle crocchette croccanti fuori e morbide dentro. Ovverosia tali che si sciolgono in bocca. Ed il tutto garantisce, tra l’altro, di servire a tavola delle crocchette deliziose e ad alto potere saziante. Nonché decisamente più economiche rispetto alla preparazione delle classiche polpette con la carne.

Inoltre, con pochi ingredienti in aggiunta le crocchette di patate possono essere davvero deliziose, golose e irresistibili. Quando per la panatura non si usa solamente l’uovo sbattuto ed il pangrattato. Ma anche il sesamo. Vediamo allora come portare in tavola le crocchette di patate al sesamo con dei tempi di preparazione che sono molto ridotti. Giusto il tempo, infatti, di lessare le patate e di preparare la panatura. E di friggere in olio bollente.

Tra tutte le ricette veloci con le patate questa permette di portare in tavola delle crocchette deliziose e davvero irresistibili

Nel dettaglio, supponendo di preparare le crocchette anche come aperitivo sostanzioso quando a casa ci sono gli ospiti, servono otto patate dolci medie e quattro uova. Nonché, giusto quanto serve, l’olio per friggere, i filetti di acciughe o di alici in numero pari alle polpette da friggere. Ed ancora il formaggio grana padano grattugiato, il pepe, un pizzico di sale ed i semi di sesamo.

Passando alla preparazione, andiamo a dimostrare perché tra tutte le ricette veloci con le patate questa permette di portare in tavola delle crocchette che saranno davvero in grado di stupire i commensali. In pratica, le classiche crocchette una tira l’altra.

Ecco passo passo la preparazione delle crocchette di patate al sesamo semplicemente deliziose e davvero irresistibili

La prima cosa da fare è quella di lavare e di lessare le patate dolci, per poi sbucciare, schiacciare e, in una ciotola capiente, unire due uova, il formaggio grana grattugiato ed il pepe. E se si vuole pure giusto un pizzico di sale. In questo modo si otterrà l’impasto per le crocchette al fine di fare tante palline mettendo al centro per ogni crocchetta un filetto di alici o di acciuga.

Prima di friggere, passare la crocchetta prima nelle due uova rimanenti, che sono state precedentemente sbattute. E poi nel pangrattato a sua volta precedentemente mescolato con il sesamo. Friggere le crocchette in olio caldissimo un po’ alla volta, e poi far scolare le crocchette calde su carta assorbente, prima di servire a tavola, al fine di far assorbire l’olio in eccesso.