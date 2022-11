Come cucinare la salsiccia in diversi modi gustosi e ricette facili da fare

D’inverno la voglia di stare davanti ai fornelli aumenta, in quanto cucinando tendiamo a riscaldarci perché siamo in continuo movimento. Proprio per questo si vanno a fare diverse ricette gustose da portare in tavola, da leccarsi i baffi. In particolare oggi ci soffermiamo su alcune ricette a base di carne, utilizzando come ingrediente la salsiccia. Quest’ultima si presta a diverse preparazioni, in quanto è facile da abbinare a diversi alimenti. Partiamo con le salsicce al forno, una ricetta molto semplice.

Ingredienti

q.b. di salsicce, a seconda del numero di persone a cena;

1 carota;

1 mela;

1 cipolla bianca;

2 patate;

½ bicchiere di birra bionda;

2 cucchiai di pepe rosa;

sale e olio.

Come cucinare la salsiccia in diversi modi gustosi e pratici

La prima cosa che andiamo a fare è quella di levare la pelle che riveste la salsiccia. Facciamo successivamente alcuni tagli con il coltello. Adesso laviamo tutti gli ortaggi e la mela e li asciughiamo. Li taglieremo a striscioline oppure a rondelle. Prendiamo una teglia rotonda e mettiamo un po’ di olio. Aggiungiamo sia le verdure che la salsiccia, saliamo e aggiungiamo il pepe rosa in grani. Inforniamo a 200 gradi, preferibilmente in forno ventilato. Mettiamo un timer di 20-25 minuti e aspettiamo che ci cucini il tutto. Uscirà fuori un piatto leggero e molto salutare, ricco di vitamine e diversi minerali che otteniamo dalle verdure.

Salsiccia e friarielli

Per una ricetta ancora più gustosa potremmo optare per la salsiccia insieme ai friarielli, un tipo di verdura molto amato. Gli ingredienti in questo caso sono:

4 salsicce;

3 ciuffi di friarielli;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino;

q.b. di vino bianco, olio e sale.

Laviamo prima di tutto i friarielli e lasciamoli a scolare. Successivamente prendiamo le salsicce, leviamo sempre la pelle e mettiamoli in padella con un filo di acqua. Dopo circa 10 minuti andiamo a fare dei fori con la forchetta, per ultimare la cottura. Lasciamo cuocere finché l’acqua non si asciuga e una volta che non ci sarà più acqua mettiamo un po’ di vino. Lo lasciamo sfumare a fiamma alta e facciamo rosolare la salsiccia per altri 10 minuti circa. In una padella a parte mettiamo l’olio con l’aglio e il peperoncino. Non appena inizia a soffriggere buttiamo dentro i friarielli.

Aggiungiamo un po’ di acqua e lasciamoli appassire con il coperchio. Non appena si saranno ammorbiditi, togliamo il coperchio e ultimiamo la cottura senza. Verso la fine aggiungiamo le salsicce, in modo che si prendano il sapore della verdura. Continuiamo la cottura per qualche altro minuto e poi spendiamo il fuoco. Queste sono solo alcune idee su come cucinare la salsiccia in diversi modi gustosi. Ne esistono tanti altri, come ad esempio farla al sugo. In quel caso potremmo utilizzare il sugo rimasto per condire la pasta, unendo un po’ di ricotta salata. Uscirà fuori un primo piatto domenicale davvero buono, delizioso e nemmeno troppo pesante. Il segreto della buona cucina è utilizzare tanti ingredienti e giocare con i sapori.