Potrebbe essere un’estate di sorprese quella del 2022. Finalmente, dopo tanta attesa, potrebbero davvero allargarsi nuovamente i confini del turismo. Tornare a viaggiare sì in sicurezza ma con molta più libertà. Assaporare nuovamente il piacere di fare il turista senza il patema di mille pensieri a condizionare magari l’unica e agognata vacanza dell’anno. Ecco perché sono già in tanti a guardarsi attorno. Qualcuno magari ha già prenotato. Ma chi ha qualche dubbio, può seguire il consiglio degli Esperti della nostra Redazione. Ecco una meta insolita, bellissima e poco battuta.

Nel cuore pulsante dell’Olanda

Siamo a poco meno di 100 km dalle 2 città più conosciute e visitate dell’Olanda:

Amsterdam;

Rotterdam.

La nostra meta si chiama Nimega. Di origini molto antiche, anzi la più “vecchia” città del Paese, fu fondata addirittura dai romani. Essendo anche vicini all’attuale confine tedesco, Nimega ha da sempre rappresentato un punto strategico di tutta la zona. Affacciata sul mare e circondata dal verde, Nimega è stata anche insignita qualche anno fa del premio “città più verde d’Europa”.

Non sono le solite città e capitali le mete da visitare nel 2022 ma questa splendida e quasi sconosciuta antica meraviglia europea

Piace agli europei soprattutto questa meta che gli italiani però conoscono ancora poco. Con poco più di 150.000 abitanti, Nimega è una città che unisce storia e cultura a svago e vivacità. Piena di musei, ma anche di negozi e ristoranti, pub e mercati. Con i suoi edifici mansardati che ricordano l’architettura delle vicine Francia e Belgio, Nimega affascina il turista con tutte le sue virtù. Spostarsi in città e fuori è davvero semplice, perché in Olanda le vie di comunicazione sono tra le migliori d’Europa. Dalle migliaia di chilometri di piste ciclabili a treni e bus che coprono le distanze con collegamenti puntuali e perfetti.

Come arrivare a Nimega dall’Italia

Non sono le solite città e capitali le mete da visitare in questo caso, ma una città facile anche da raggiungere. Sembra incredibile ma raggiungere Nimega dall’Italia anche a mezzo aereo è davvero facile. Vediamo qualche dritta per i nostri Lettori:

l’aeroporto più vicino in assoluto alla città è quello di Eindhoven, la città della Philips. Siamo a circa 90 minuti da centro, ma i collegamenti sono ottimi e, soprattutto i voli dall’Italia a partire da circa 20 euro a persona;

lo scalo però più economico è quello di Amsterdam-Schipols, sempre a un’ora e mezza e, con voli addirittura da 16 euro.

