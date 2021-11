Purtroppo, andando avanti con l’età dobbiamo stare sempre più attenti a quale taglio di capelli portare. Infatti, un taglio sbagliato può subito darci qualche anno in più, soprattutto se abbiamo i capelli scuri. È inutile girarci intorno: i capelli mori o castano scuro invecchiano il viso prima di quanto non facciano quelli biondi. Ma non disperiamo, anche se abbiamo la chioma nera, per non invecchiare in fretta il viso dopo i 40 anni evitiamo questi tagli di capelli e saremo a posto. Basterà aggiustare il taglio, seguendo i consigli degli esperti, e non solo il nostro viso non invecchierà oltremodo, ma diminuirà l’età dimostrata. L’importante è avere presente una cosa su tutte: non possiamo portare a 40 anni lo stesso taglio che avevamo in gioventù.

Per non invecchiare in fretta il viso dopo i 40 anni evitiamo questi tagli di capelli

La ragione per cui i capelli scuri tendono ad invecchiare il viso dopo i 40 anni è che la pelle sbiadisce. Mentre prima il nostro carnato era più vivace (le gote rosse, le labbra di un colore più acceso), con il passare degli anni sbiadisce. Così, man mano che la pelle diventa più fredda, i naturali contrasti tra carnato e colore dei capelli perdono vivacità. Questo può accentuare il nostro pallore, con la scontata conseguenza di darci qualche anno in più.

Ci sono alcuni tagli che accentuano questo effetto, specialmente quelli che mettono ancor più in evidenza i segni dell’età. La prima cosa da evitare è certamente la frangia, che sia dritta o leggermente obliqua. La frangia, infatti, non risalta solo gli occhi, ma anche le rughe che si formano attorno ad essi. Altro taglio da boicottare dopo i 40 anni è sicuramente il taglio pixie. Sbagliati, in generale, sono tutti i tagli corti che mantengono molto volume sulla sommità della testa. Questi, infatti, svelano notevolmente i lineamenti della mandibola, che di anno in anno diventano meno definiti.

Non sempre fare i giovani significa essere giovani

Da evitare assolutamente sono anche tutti i tagli di moda tra le nuove generazioni. Parliamo di quei tagli un po’ più estremi, che tendono, per esempio, a scoprire la nuca. Al contempo, attenzione anche alle acconciature troppo retrò. Buona soluzione, invece, è un’acconciatura messy (spettinato) stile Meghan Markle. Oppure un taglio che valorizzi i capelli mossi, che cadono morbidi circondando delicatamente l’ovale del viso.

