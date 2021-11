È dura riconoscerlo, ma quando perdiamo la testa per qualcuno non possiamo proprio farci nulla. Travolti da una focosa e abbagliante passione ci gettiamo a capofitto in sognanti storie d’amore che ci regaleranno un’eterna felicità. Ma è davvero sempre così?

Pare che alcuni segni zodiacali possano attrarsi a vicenda in modo esplosivo dando vita a un vero terremoto di passioni, ma attenzione alle macerie.

Di seguito, infatti, vedremo che questi segni zodiacali si attraggono da morire ma sarebbero anche le coppie più travagliate.

Il dilemma dell’Acquario

L’Acquario è un segno che non può assolutamente prescindere dalla propria libertà e indipendenza e, di certo, non si distingue per generosità di sdolcinatezze. Questo atteggiamento spesso fa perdere la testa ai nati sotto il segno del Cancro incuriositi da questo alone di mistero.

Saranno vere scintille di passione inizialmente, ma alla lunga l’Acquario potrebbe non far sentire più al sicuro il Cancro a causa della diversa lunghezza d’onda.

Scontro fra Titani

Uno punge, l’altro azzanna: una bella lotta. Leone e Scorpione ardono d’amore come pochi altri segni zodiacali messi insieme, l’uno infiammato dalle caratteristiche dell’altro. Il Leone protagonista ama fare lo svenevole con lo Scorpione che però alla lunga potrebbe essere stufo di essere il lato debole della coppia. Generalmente la personalità del Leone è piuttosto straripante e se questo inizialmente può attrarre lo Scorpione, alla lunga potrebbe allontanarlo.

Uniti da Mercurio

Arriverebbero fiumi di denaro e opportunità a novembre per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo 2021, tra cui uno dei prossimi.

Sono infatti Vergine e Gemelli i due segni che prosperano sotto gli influssi di Mercurio che li rende brillanti, spiritosi e interessanti. “Chi si somiglia si piglia” verrebbe da dire, ma le cose potrebbero essere un po’ più complesse. I Gemelli infatti, data la loro natura duale, potrebbero indispettire la Vergine con qualche cambio di umore repentino. Questa in tutta risposta potrebbe fa sentire oppresso il partner Gemelli cercando di tenere sempre tutto sotto controllo.

Scottati dalla passione

Se è vero che gli opposti sono attratti l’uno dall’altro, quello tra Sagittario e Capricorno è un mix esplosivo. Fuoco e fiamme sotto le lenzuola spingeranno i due segni ad approfondire questa graditissima conoscenza. Attenzione però a non essere eccessivamente annebbiati dai piaceri della carne perché, sotto sotto, potrebbero esserci interessi differenti.

Questi segni zodiacali si attraggono da morire ma sarebbero anche le coppie più travagliate

Tuttavia, quello che veramente vale la pena ricordare è che Stelle e Pianeti possono darci un’indicazione ma non giocano un ruolo da protagonisti. Citando Dante, infatti, è “l’amor che move il Sole e l’altre Stelle”.

