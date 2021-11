Non abbiamo le conferme ufficiali, ma secondo le statistiche la lombalgia acuta colpirebbe addirittura 8 adulti su 10 nel Mondo. Dati non sempre confermabili soprattutto in quei paesi in cui è persino difficile contare le nascite e le morti. Ma secondo scienza e medicina, il cosiddetto colpo della strega potrebbe essere probabilmente il dolore più comune a livello fisico. Quante volte ci sarà capitato di non riuscire ad alzarci dal letto e sentire quel dolore profondo in grado di strapparci un urlo. Svelato perché il famoso e doloroso colpo della strega colpirebbe soprattutto questa categoria di persone. Vedremo secondo la medicina perché il colpo della strega andrebbe a imperversare soprattutto su determinate persone.

Perché si chiama colpo della strega

Ne parliamo sempre di questo famoso colpo della strega, magari senza chiederci perché si chiami così. Il nome risale al Rinascimento, periodo in cui c’era una vera e propria caccia alle streghe. Oltre a una serie di racconti di streghe e fattucchiere, il mito sembra rifarsi addirittura a dame e cavalieri. Leggenda narra infatti che le streghe potessero trasformarsi in bellissime damigelle. Quando principi e pretendenti però si piegavano per fare loro il baciamano, si bloccava loro la schiena. Colpa di un improvviso maleficio da parte proprio della strega. Ecco, quindi spiegata la storia e l’origine di questo modo di dire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Svelato perché il famoso e doloroso colpo della strega colpirebbe soprattutto questa categoria di persone

Tornando, invece all’aspetto puramente medico, le persone maggiormente soggette al colpo della strega sono coloro che non hanno una grande tonicità muscolare. Il colpo della strega sarebbe nfatti un dolore causato da una contrattura della muscolatura lombare. Agendo tutto attorno alle vertebre, questo dolore blocca i movimenti. E più spesso andrebbe a colpire, secondo gli esperti coloro che fanno un lavoro e una vita sedentari. Leggendo infatti le statistiche degli infortuni, solo il 20% delle lombalgie sarebbe dovuto ad artrosi o degenerazione dei dischi posti tra le vertebre.

Come prevenire e come intervenire

A livello preventivo, l’unica cosa da fare sarebbe quella di tenere il nostro fisico in esercizio. Molto bene la piscina, ottime anche le passeggiate, sì alla palestra, facendosi magari seguire da un istruttore. Nel caso in cui venissimo colpiti dal colpo della strega, è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico. Sarà infatti questi a prescriverci eventuali antidolorifici, antinfiammatori e integratori vitaminici che possano rilassare la muscolatura.

Approfondimento

Ecco la cosa che non dovremmo mai fare a fine doccia per la salute e la bellezza dei nostri capelli