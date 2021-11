Forse anche a causa del lungo periodo di lockdown e della chiusura forzata dei parrucchieri, tante persone hanno smesso di tingersi i capelli. Se prima si correva ai ripari al primo segno di ricrescita, oggi molti decidono di passare al cosiddetto silver look.

Complici anche l’influenza di alcune icone del cinema (come Andie MacDowell, recentemente apprezzata nella serie “Maid”), i capelli grigi sembrano essere la moda del momento. Chi non ha ancora trovato il coraggio per il grande salto dirà stop alla tinta grazie a questi consigli per valorizzare al 100% i capelli grigi.

Liberarci dalla mania della giovinezza e dall’esigenza estetica di tingerci continuamente i capelli, può essere un bene sotto vari punti di vista. Può ridurre l’impatto ambientale delle tinte, farci risparmiare soldi e, soprattutto, farci riscoprire l’amore per noi stessi, così come siamo.

Stop alla tinta grazie a questi consigli per valorizzare al 100% i capelli grigi

Prendere la decisione definitiva di rinunciare alla tinta e passare al silver look è tutt’altro che semplice. A dirlo è Jack Martin, uno dei più famosi e apprezzati coloristi di Hollywood. A titolo di esempio, tra le sue clienti ci sono Jane Fonda e Andie MacDowell.

La stessa decisione della MacDowell di rinunciare alla tinta è stata dapprima criticata dai più, che poi hanno dovuto ricredersi. Jane Fonda dice di aver ritrovato la sua onestà, da quando ha rinunciato a tingersi i capelli.

Per trovare il coraggio definitivo, è possibile però che servano dei piccoli trucchi. Il primo è quello di passare a una tinta intermedia, tra quella vecchia e il nostro colore naturale. Il secondo, visto che spesso dà fastidio la ricrescita, è di tagliare i capelli molto corti e attendere che ricrescano nel loro bellissimo grigio naturale.

Ma il consiglio definitivo è quello di lavorare su noi stessi, prendere familiarità con la nostra natura e apprezzarla. Molte star l’hanno fatto e il loro silver look è apprezzatissimo e dona loro tanto stile ed eleganza.

Grigi uguale più deboli?

I capelli sale e pepe non hanno più i loro pigmenti. Questi pigmenti non servono solo a dar colore al capello, ma anche a proteggerlo. Ecco perché, i capelli bianchi e grigi al sole tendono a rovinarsi, e formano fastidiosi riverberi giallastri. La colpa è dei raggi UV che ossidano la cheratina presente nel capello. Per questo, il silver look ha bisogno di una costante cura a base di maschere naturali e nutrienti, che diano forza ai capelli.

Approfondimento

