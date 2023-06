Addio erbacce infestanti nel giardino, sui muretti e tra le mattonelle! I 7 infallibili rimedi naturali suggeriti dai giardinieri

Le erbacce stanno rovinando il tuo giardino? Scopri com’è facile eliminarle applicando uno dei 7 rimedi suggeriti dagli esperti giardinieri. Non le vedrai più comparire!

Con la bella stagione, scatta la voglia di darsi al giardinaggio. Anche i “pollici neri” ambiscono ad avere giardini pieni di fiori colorati e profumati. Chi ha un giardino sa bene che c’è un problema sempre in agguato, pronto a rovinare il nostro quadretto pieno di fiori e piantine. Si tratta delle erbacce che crescono ovunque: lungo i bordi di aiuole e bordure, sui muretti e fin tra le lastre di cemento. Sono una presenza assai fastidiosa perché, oltre ad essere altamente antiestetiche, possono soffocare le piante coltivate, privandole degli spazi e dei nutrienti necessari, fino al punto da portarle alla morte.

In commercio ci sono vari prodotti chimici per eliminare le erbacce. Ma è possibile risolvere questo diffuso problema con delle tecniche assolutamente economiche e alla portata di tutti.

Addio erbacce infestanti nel giardino

Partiamo dal rimedio più semplice: l’acqua bollente. Basta versarne un po’ proprio dove ci sono le erbacce e poi staccarle. L’acqua bollente, infatti, uccide le erbacce, danneggiandone le radici. Di conseguenza, ne impedisce la ricrescita. Altrettanto efficace è l’aceto di vino, quello che si usa normalmente in cucina per condire l’insalata. Disseccando le erbacce, l’aceto impedisce la formazione di nuovi germogli. Se si vuole optare per questa soluzione, occorre miscelare acqua e aceto in parti uguali. Quindi travasare la soluzione in uno spruzzino e nebulizzare sulle zone infestate. Ripetete l’operazione per più giorni e, quando noterete che le erbacce cominciano ad ingiallire, sradicatele. Inoltre, continuate a spruzzare il composto anche nei punti dove erano comparse. Procedere in tal senso almeno una volta alla settimana per circa un mese. Così facendo, sarete sicuri che le erbacce non compariranno più.

Per contrastare la formazione delle erbacce infestanti può tornare utile anche il sale. Basta spargerne un po’ nei punti dove queste crescono. Il sale, infatti, impedisce alle infestanti di rifornirsi di acqua, e quindi crescere. Questo metodo funziona solo in presenza di erbacce alte almeno 50 cm. Inoltre, evitare il metodo del sale durante le giornate ventose, in quanto il sale potrebbe poi spostarsi e andare a danneggiare altre colture.

Altri rimedi naturali per debellare le erbacce infestanti

Anche il bicarbonato, grande alleato in tantissimi contesti casalinghi, è un ottimo diserbante. Si tratta infatti di un composto alcalino che va a modificare il pH sia del suolo che delle piante, rendendo così difficoltosa la crescita delle erbacce. Se volete usare questo metodo, dovete prima bagnare un poco l’area interessata con dell’acqua e poi cospargervi sopra il bicarbonato. Quando l’erba si sarà seccata, strappatela avendo cura di eliminare anche le radici.

Molti non lo sanno, ma l’acqua di cottura delle verdure ed anche quella delle patate,sono portentose per eliminare le erbacce. Infine, se dopo aver detto addio erbacce infestanti nel giardino applicando uno dei metodi appena visti, volete essere sicuri che le infestanti non facciano più la loro comparsa, riempite le fughe delle mattonelle con della sabbia bianca. In questo modo, eventuali germogli non avranno più la luce utile per svilupparsi e crescere.