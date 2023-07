I trucchi più convenienti per organizzare valigia e bagaglio a mano senza dover pagare extra in aeroporto

Ti stai preparando per partire ma hai paura di non riuscire a far stare tutto in valigia? Scopri come fare, in pochi passaggi senza stress.

Quando c’è da prenotare il viaggio aereo per le vacanze estive, tutti si concentrano sui prezzi dei voli, andando a caccia delle migliori offerte. Tuttavia, anche una volta riusciti a trovare il prezzo più conveniente, la sfida è ancora aperta perché bisogna valutare la tariffa relativa al bagaglio. Chi supera i limiti fissati dalle compagnie in termini di peso e dimensioni della valigia, deve infatti fare i conti con un extra da pagare. E spesso non basta nemmeno conoscere le regole, perché molte compagnie aeree le cambiano di frequente, generando confusione e disappunto nei viaggiatori.

Ma come fare quando l’unica cosa gratuita è lo zaino talmente piccolo da poter essere sistemato sotto il sedile? Se devi stare via solo un weekend, potresti anche accettare la scommessa, ma non puoi fare lo stesso se invece parti per un viaggio lungo. Di seguito, ecco dunque i trucchi più convenienti per organizzare valigia e bagaglio da portare a mano con tutto il necessario senza incorrere in costi aggiuntivi.

Primo step: la scelta del bagaglio

Come anticipavamo, diverse compagnie aeree permettono ai passeggeri di volare con un bagaglio a mano gratuito, seppur di dimensioni ridotte. Optare per un bagaglio 40x20x25 potrebbe essere il compromesso ideale per portare abbastanza cose senza dover pagare degli extra.

Se ne sei sprovvista e devi acquistarlo, ecco alcuni suggerimenti per orientarti in questo tipo di shopping. Innanzitutto fai attenzione al materiale, che deve essere leggero ma anche resistente: consigliati policarbonato o ABS. Dopodiché sta a te decidere se preferisci muoverti con lo zaino, la borsa a tracolla o una valigia rigida.

Una volta scelto il bagaglio, è tempo di pensare a come riempirlo in previsione della partenza. Il primo consiglio è quello di individuare con precisione le cose essenziali da portare con te e per farlo puoi aiutarti con una lista. Per quanto riguarda la scelta dei capi d’abbigliamento punta su indumenti leggeri, facili da abbinare e che non si stropicciano facilmente. Indossa invece i capi più pesanti in aereo e ricordati di privilegiare quegli accessori che possono svolgere una doppia funzione. Ad esempio, cerca di preferire un paio di scarpe da ginnastica che possano eventualmente andare bene anche per un trekking facile.

Cerca ovviamente di ottimizzare lo spazio al massimo, sfruttando tutte le tasche e gli scompartimenti del bagaglio. E, se non ci sta tutto in valigia, puoi sempre imbottire il cuscino da viaggio, accessorio solitamente consentito dalle varie compagnie. In alternativa, per essere sicura di far stare tutto in valigia puoi aiutarti con dei sacchetti sottovuoto o a compressione. Con questa tecnica dovresti riuscire a inserire in valigia fino a tre volte più vestiti di quello che avresti pensato. Infine, per quanto riguarda il beauty case, cerca di alleggerire il più possibile tenendo conto che tanti prodotti possono essere acquistati poi in loco.