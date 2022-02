Non solo chi vive in campagna può godere della fioritura della camelia che ben si adatta anche ai balconi di città. Sono numerose le varietà della camelia e se alcune iniziano a fiorire ora, ce ne sono altre che vedremo in autunno, e anche in inverno.

Questo, infatti, è il periodo migliore per iniziare a vedere l’inizio la fioritura della Camelia Japonica. Originario dell’Asia, si tratta di un fiore che si può trovare in tutta Italia. Non tutte le camelie sono profumate, alcune addirittura sono senza profumo, ma di certo offrono uno spettacolo di colori e di eleganza.

Rossa, rosa o bianca, la camelia non richiede particolari attenzioni, ma viste le sue origini, ama le estati piovose e gli inverni preferibilmente asciutti. Tuttavia, è abbastanza resistente al freddo e quando arriva la stagione fredda, sarebbe sufficiente ricoprirla con una protezione o anche ritirarla al coperto. Quando arriva invece la stagione calda, attenzione a non lasciarla in una zona troppo soleggiata. Molto meglio la penombra per evitare che le foglie si rovinino.

Come coltivarla

Quando si compera una camelia è importante rinvasarla utilizzando un terriccio adatto, tipo quello che si utilizza per le azalee, aggiungendo della sabbia. Inoltre facciamo attenzione a non lasciare l’acqua nei sottovasi che potrebbe danneggiare le radici facendole marcire. Poi, una volta in vaso, sul balcone o in giardino, aspettiamo che la nostra camelia ci regali i suoi fiori colorati ravvivando il nostro angolo verde. Anche chi, invece, ha la fortuna di avere in giardino e vorrebbe piantare la camelia nel terreno, dovrebbe fare attenzione a scegliere un luogo dove il sole non arriva direttamente. Ovviamente, evitando i terreni argillosi che possano trattenere l’acqua.

In vaso sul balcone o in giardino per avere una buona fioritura la camelia va protetta dal gelo, curata e annaffiata in modo adeguato

L’acqua piovana è un toccasana per le camelie che addirittura, in giardino, può crescere anche fino a sette metri di altezza. Di certo, pur non essendo una pianta esigente, andrebbe potata. E il momento giusto è quello che segue la sfioritura. In questo modo si riuscirà a mettere la pianta in ordine e donarle una forma. La potatura è un’operazione che consentirà di ridare vigore alla camelia per la successiva fioritura per assicurarsi lo sviluppo di nuovi boccioli sani.