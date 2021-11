L’avvicinarsi delle festività natalizie riporta in auge uno dei problemi più grandi legati alle abbuffate tra pranzi e cene.

Infatti, il Natale è il periodo in cui anche chi solitamente soffre poco di gonfiore addominale comincia a patire.

Un disturbo molto fastidioso che si presenta in seguito a lauti pasti. Ci sono persone più soggette di altre a soffrirne, a volte potrebbe essere collegato all’errata alimentazione. Inoltre, chi ne soffre frequentemente dovrebbe farsi visitare da un medico specialista, questo permetterebbe di capire quale è il reale motivo della pancia gonfia.

La pancia piatta, per chi soffre di questo disturbo, diventerà quasi impossibile da ottenere.

Non basteranno né la dieta né l’attività fisica, il gonfiore continuerà a ripresentarsi ad intervalli di tempo regolari.

Per contrastare questo disturbo, tuttavia, potrebbero venirci in aiuto tisane e decotti di diverso tipo. Rimedi tramandati di generazione in generazione anche se pochi sanno che per chi soffre di pancia gonfia potrebbero essere utili questi rimedi della nonna.

Sicuramente una vita sana e le tisane potranno alleviare il problema senza, però, risolverlo del tutto.

Tra i decotti, molto veloci da preparare, che si andranno a vedere ne troviamo a base di anice e a base di finocchio. Questi decotti potranno risultare utili per facilitare la digestione ed eliminare l’eccesso di aria intestinale.

Per la preparazione del primo decotto sarà importante avere a disposizione semi di aneto, anice e finocchio. Precisamente 35 grammi di aneto, 40 grammi di anice verde e 40 grammi di finocchio.

Il tutto andrà fatto bollire per circa cinque minuti in 200 ml di acqua. Dopo aver portato ad ebollizione si dovrà lasciare in infusione per una decina di minuti e filtrare con un colino prima di consumare il decotto.

Sarà perfetto bevuto prima di andare a dormire.

Decotto n. 2

In alternativa si potranno utilizzare semi di finocchio, coriandolo, cumino e anice. Un cucchiaio da caffè di finocchio, di anice, di coriandolo e di cumino.

Fare bollire questi semi in 1 litro di acqua e filtrare prima di consumare. Bisognerà berne circa mezza tazza prima e mezza dopo i pasti.

Un modo semplice ed efficace che aiuterà ad eliminare il fastidioso gonfiore addominale. Tuttavia attenzione ad eventuali allergie ai semi utilizzati per produrre questi decotti. Infatti, in questo caso bisognerebbe evitare l’utilizzo di questi ingredienti.