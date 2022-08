Per soddisfare quel languorino di dolce che ci assale in estate abbiamo tante alternative a disposizione che deliziano il palato. Se volessimo rinfrescarci con qualcosa di saziante, potremmo puntare al gelato, magari in palline su un cono. In alternativa, potremmo spaziare tra semifreddi e mousse da frigorifero oppure mantenerci più leggeri con un sorbetto.

Anche in casa, però, potremmo preparare un dolce perfetto. Per esempio, una torta tiramisù senza uova e con frutta di stagione, veloce, semplice e senza cottura.

Ancora più rapida e ideale per l’home made sarebbe, poi, la granita al limone, dal potere dissetante. Ma come farne una buona come quella siciliana senza rischiare che diventi dura come una pietra?

Ecco qual è la ricetta e qual è il segreto da appuntarci nei nostri ricettari personali.

Il segreto per fare in casa la granita al limone siciliana che non indurisce

Andare in Sicilia e non assaggiare la sua granita al limone, magari accompagnata da una brioscina con il “tuppo”, sarebbe un vero peccato. Questo dessert è tipico di tutta l’isola e per molti turisti è davvero squisito.

La buona notizia è che una volta tornati a casa potremmo replicarlo facilmente e potremmo replicare anche la caratteristica che la rende così unica. Stiamo parlando della sua cremosità data da minuscole scaglie di ghiaccio succose.

Ingredienti

La ricetta base per fare la granita di limone senza gelatiera prevede i seguenti ingredienti:

500 ml di succo di limone filtrato;

500 ml di acqua;

250 grammi di zucchero bianco semolato.

A questi, poi, andrebbe aggiunto un ulteriore ingrediente e cioè 1 cucchiaino di farina di carrube. Questo sarebbe proprio il segreto per fare in casa la granita al limone che non diventa dura ma rimane cremosa.

Infatti, la farina di carrube, facilmente reperibile online o in erboristeria, è considerata in pasticceria come un vero e proprio addensante naturale.

Procedimento

Per prima cosa spremiamo i limoni per ottenere il succo e filtriamolo con un colino a maglie strette per eliminare polpa e semini. Versiamolo all’interno di una ciotola di vetro capiente, aggiungiamo l’acqua e poi lo zucchero e la farina di carrube.

Mescoliamo per bene con un cucchiaio di legno fino a quando lo zucchero e la farina non si saranno completamente sciolti.

Infine, riponiamo il contenitore in freezer, coprendolo con un apposito coperchio o con della pellicola trasparente. Questa miscela per trasformarsi in granita impiegherà circa 5-6 ore, durante le quali dovremmo mescolare spesso per evitare la formazione di ghiaccio duro.

Una volta pronta, per servirla, potremmo raschiare la superficie con un cucchiaio di acciaio bagnato oppure frullarla in un mixer per qualche secondo.

