Ormai con il passare del tempo siamo diventati tutti esperti della raccolta differenziata. Chi più e chi meno, certo, ma sappiamo distinguere al primo sguardo dove buttare un oggetto preciso. Anche se bisogna ammettere che alcuni incarti creano ancora difficoltà a tutti.

Sappiamo dividere l’umido dal residuo secco, la plastica riciclabile dagli incarti multi-materiale. Per non parlare poi delle scatole di cartone o il polistirolo alimentare. O del vetro, anche se a volte dimentichiamo che i bicchieri rotti non vanno conferiti del vetro.

Insomma non ci sfugge praticamente più niente, ma ancora non abbiamo trovato una soluzione per i bidoni. Tutti quei secchi da tenere in cucina, in cantina o sul balcone per suddividere bene la spazzatura. Inevitabilmente occupano parecchio spazio, sono maleodoranti e non sappiamo proprio come fare per nasconderli agli ospiti.

Basta con bidoni ingombranti e puzzolenti, ecco come realizzare dei contenitori per la raccolta differenziata creativi che occupano poco spazio

Ecco che oggi proponiamo una soluzione creativa e facile da realizzare. Utilizzando questa versione rivisitata di secchi avremo più spazio a disposizione e potremo nasconderli facilmente.

Servono solo dei tubi PVC

I tubi in PVC sono una soluzione pratica e salvaspazio per contenere i nostri rifiuti. Possiamo posizionarli tranquillamente dietro una porta e travasare i rifiuti quando dovremo buttarli. Serviranno dei tubi abbastanza larghi di diametro e alti, si possono anche eventualmente fissare alla parete con un supporto.

L’occorrente per il progetto:

3 tubi in PVC di diverse altezze con tappo;

6 viti;

6 dadi e rondelle;

colla di montaggio;

3 strisce di stoffa o di nylon;

vernice primer;

pittura acrilica a scelta;

carta abrasiva.

Procedimento:

Pratichiamo 2 fori su ogni tubo all’incirca a metà della lunghezza. Qui installeremo le maniglie che ci permetteranno di trasportare il contenitore senza sforzo;

Ora dovremo sigillare bene la base incollando il tappo finale al tubo. Passiamo la colla al di sopra della filettatura del tappo e inseriamo il tubo;

Usando la carta abrasiva carteggiamo tutti i tubi così la vernice aderirà meglio e il risultato sarà impeccabile;

Stendiamo una mano di primer e lasciamo asciugare secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Dopodiché verniciamo ogni tubo del colore dei sacchetti della raccolta differenziata del nostro Comune;

Non ci resta che tagliare il nastro di nylon della misura desiderata e forarlo alle due estremità. Lo fissiamo poi al tubo con le viti, le rondelle e i dadi ed ecco pronta la maniglia.

Quindi, diciamo basta con bidoni ingombranti e puzzolenti e usiamo la creatività per dei contenitori fai da te. Questo è solo uno dei modi per rendere più carini i contenitori della spazzatura, basta lavorare di fantasia.

Purtroppo per il contenitore dell’umido si può fare poco visto che è importante che abbia il coperchio. Però possiamo riporlo nell’armadietto sotto il lavello e mettere del sale grosso sul fondo. Così potremo liberarci una volta per tutte di quei fastidiosi moscerini.

