Non c’è due senza tre è un famosissimo proverbio. Chiunque di noi lo avrà ascoltato almeno una volta. Sottintende che se un qualcosa è già capitato due volte, allora sarà molto probabile che succeda anche la terza. In molti speravano non fosse così per il vaccino anti Covid, ma è ormai acclarato che servirà una terza dose.

Da qualche giorno è possibile, in tutta Italia, prenotare quello che però non è definito come un richiamo. Viene infatti considerato come un completamento del ciclo vaccinale, per coloro a cui sarà somministrata 28 giorni dopo la conclusione del primo ciclo. Per chi, invece, ha visto trascorrere già più di sei mesi, verrà considerata come un booster addizionale, in italiano un supporto o sostegno ulteriore.

In pochi sanno già come prenotare la terza dose di vaccino anti Covid in maniera rapida e veloce

Come accaduto per il primo ciclo, saranno le persone appartenenti alle categorie più deboli quelle che potranno vaccinarsi subito. Quindi over 80, pazienti oncologici, trapiantati e immunocompromessi. Oltre ovviamente a tutto il personale sanitario di ospedali, cliniche e Residenze sanitarie assistenziali (RSA).

In quasi tutte le Regioni italiane sarà possibile prenotarsi online. Tessera sanitaria, codice fiscale e numero di telefono saranno necessari per accedere alla piattaforma dedicata sui siti dei vari enti regionali. È il caso della gran parte delle regioni, dalla Lombardia al Veneto, dalla Liguria alla Toscana, dall’Abruzzo al Molise, arrivando a Calabria, Puglia e Sicilia.

Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, invece, convocheranno direttamente i cittadini per concordare con loro il giorno della vaccinazione. Addirittura, la regione Lazio dà l’opportunità di ricevere il vaccino, per gli over 80, direttamente presso la propria abitazione.

In Alto Adige ci si vaccina in bus

In Campania, invece, non serviranno prenotazioni. Si potrà ricevere la dose, presentandosi direttamente presso gli hub vaccinali sparsi sul territorio e indicati sul sito della regione. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, si potrà accedere senza prenotazione in alcuni hub territoriali e sarà disponibile il servizio anche sul Vaxbus. Due pullman che portano la vaccinazione nelle case della popolazione, iniziativa nata in estate e che ha riscontrato buon successo. La Provincia Autonoma di Trento, invece, convocherà con un sms tutti gli appartenenti alle categorie fragili.

In pochi sanno già come prenotare la terza dose di vaccino anti Covid in maniera rapida e veloce, i più previdenti, però, hanno già provveduto. Il consiglio, dunque, è di seguire le istruzioni sul sito delle regioni di appartenenza e prenotare il prima possibile la propria dose.

