La concimazione è una tecnica agricola che ha lo scopo di fornire al terreno tutti i nutrimenti necessari per la crescita delle piante.

Uno step che non si effettua solamente in primavera. Ma la concimazione è un’operazione fondamentale anche durante il periodo autunnale, perché restituisce alla terra tutte le sostanze che piante e arbusti le hanno sottratto. Permette anche di stimolare la crescita di fiori e dei vegetali autunnali e di accumulare le sostanze nutritive in vista della ripresa vegetativa.

Ecco 3 concimi organici da utilizzare in autunno per avere piante sane e rigogliose in primavera

L’autunno è il momento ideale per ricaricare il terreno e prepararlo al lavoro primaverile. Quindi è necessario utilizzare dei fertilizzanti a lenta cessione. Infatti, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di alcuni prodotti naturali, perfetti per le concimazioni autunnali: il letale, l’humus di lombrico e i lupini macinati ed essiccati. Infatti, ecco 3 concimi organici da utilizzare in autunno per avere piante sane e rigogliose in primavera.

Il letame è il concime naturale per eccellenza, da sempre utilizzato per fertilizzare il terreno. In particolare, si tratta degli escrementi di alcuni animali, mescolati alla lettiera vegetale (paglia). Prima di essere utilizzato, il letame deve maturare e fermentare.

Un prodotto a basso costo ma che apporta un’ottima quantità di azoto, potassio e fosforo. Ma non solo, il letame rende il terreno soffice, meno compatto e in grado di trattenere meglio l’umidità.

Un altro concime organico molto utilizzato è l’humus di lombrico. Un prodotto naturale ottenuto dal lavoro dei lombrichi, importante perché stimola la crescita delle piante. Si presenta come una sostanza simile al terriccio, di colore marrone e dalla consistenza leggera.

Questo concime organico migliora la struttura del terreno, lo rende soffice e lo aiuta a trattenere l’umidità.

Il terzo prezioso concime organico

È il momento di parlare dei lupini. Infatti, pochi sanno che questo legume poco utilizzato in realtà è facile da coltivare, fa bene alla salute ed è un ottimo fertilizzante. I lupini macinati sono utilizzati soprattutto per concimare le piante di agrumi. È un prodotto a lenta cessione, privo di odore, che apporta numerosi benefici al terreno perché ricco di azoto.

Preparare questo concime in casa non è difficile. Basta macinare i lupini e lasciare che secchino per qualche mese, in un luogo fresco e ben ventilato. Facciamo sempre attenzione perché il composto potrebbe essere attaccato dai parassiti.