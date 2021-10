Il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale è un momento molto particolare per il nostro giardino. Le temperature si abbassano e il freddo mette seriamente a rischio la salute delle piante. Infatti, proteggerle in questo periodo, ma soprattutto in inverno, è una problematica molto sentita da tutti gli appassionati di giardinaggio. Per evitare che le piante appassiscano o sviluppino problemi alle radici, bisogna, quindi, correre ai ripari.

Di cosa ha bisogno la bouganville

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Sono tante le piante che in autunno perdono le foglie e necessitano di particolari cure. Una tra tutte è la magnifica pianta di bouganville. Parliamo di un arbusto rampicante originario del Brasile, che abbellisce giardini, pergolati e muri. I suoi colori sono vivaci e la sua crescita molto vigorosa.

Possiamo coltivare la bouganville sia in piena terra che in vaso, purché il terreno sia ben drenato. Questa pianta ama il clima mite, teme le gelate e le temperature molto basse. Durante il periodo vegetativo necessita di costanti innaffiature, mentre nei mesi freddi l’irrigazione sarà sporadica, cercando di utilizzare poca quantità di acqua. Durante questo periodo la bouganville necessita anche di concime liquido che può essere mescolato all’acqua delle innaffiature.

Per mettere in salvo la bouganville e proteggerla dal freddo bastano solo queste azioni fondamentali

La bouganville è una pianta che predilige il sole, la luce e il clima mite. Teme fortemente il freddo e le gelate. Infatti proprio in inverno il nostro arbusto avrà bisogno di cure particolari. Ecco che per mettere in salvo la bouganville e proteggerla dal freddo bastano solo queste azioni fondamentali.

Infatti, si consiglia di coltivare la pianta in vaso, se si abita in un luogo dove le temperature arrivano al di sotto dello zero. Se invece il clima è mite, la bouganville crescerà sana e rigogliosa anche in piena terra. In inverno le innaffiature dovranno essere meno costanti e ben dosate per evitare i pericolosi ristagni di acqua. Ricordiamoci di innaffiare la pianta durante le ore più calde della giornata.

Per evitare le gelate o che i forti venti rovinino i rami, ricopriamo il nostro arbusto (se coltivato in vaso) con un tessuto non tessuto, trasparente e traspirante. Inoltre, è importante pacciamare il terreno per proteggere le radici.

La potatura sarà effettuata a fine inverno per eliminare i rami secchi e permettere la crescita di nuovi fiori. Una seconda potatura dovrà avvenire in autunno e servirà per ridurre le dimensioni della pianta.

Approfondimento

Per avere una pianta di anthurium sempre sana e rigogliosa basta evitare questi comuni errori