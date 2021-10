Il ruolo dei nonni in una famiglia è fondamentale. Nel Mondo attuale, poi, con entrambi i genitori impegnati con il lavoro, avere dei nonni disponibili è una risorsa davvero importante. Sin dai tempi antichi, sono quelli che tramandano le tradizioni. Quando si parla di rimedi della nonna si sottolinea la loro saggezza anche nella semplicità. Insomma, sono dei tesori per la gran parte delle famiglie.

Pensiamo ora alle famose storie della Walt Disney. Oltre ai personaggi più noti, da Topolino a Pippo, passando per Zio Paperone e Paperino, ce n’è uno che dispensa sempre perle di saggezza. Lo fa sempre in maniera umile e dolce. Stiamo parlando di Nonna Papera. Figura saggia e bonaria, ha una caratteristica ulteriore che la fa emergere in ogni racconto: è una grandissima cuoca. I suoi pranzi sono da leccarsi i baffi e i piccoli bis nipoti, Qui, Quo e Qua impazziscono per i suoi dolci. E la ricetta che proponiamo oggi è proprio quella del suo piatto forte.

Perché questa golosa, deliziosa e farcita Torta di Nonna Papera farà felice i nostri bambini

Dopo che abbiamo presentato la torta di mele più facile e buona del Mondo, ecco come preparare questa nuova leccornia per sei persone.

Per la pasta frolla ci occorrono:

500 gr di farina;

3 tuorli;

250 gr di burro;

200 gr di zucchero;

sale;

scorza di limone.

Per il ripieno:

6 mele Golden;

125 gr di uvetta;

1 bustina di pinoli;

50 gr di mandorle tritate;

scorza di limone;

cannella.

Iniziamo preparando il ripieno. Tagliamo le mele a pezzotti e versiamo in una pentola capiente. Accendiamo il fuoco e facciamo cuocere per venti minuti, con l’aggiunta di uvetta, pinoli, mandorle, scorza di limone e cannella. Durante la cottura, è consigliabile continuare a mescolare con un cucchiaio di legno, per fare amalgamare bene il tutto. Il profumo di mela e cannella che ne scaturirà farà già venire l’acquolina in bocca. Lasciamo raffreddare e andiamo a preparare la pasta frolla.

Pasta frolla che bontà

Sul tavolo disporre la farina, con al centro il burro ammorbidito, lo zucchero, i tuorli e la scorza di limone grattugiata finemente. Aggiungere un pizzico di sale e iniziare a impastare in maniera rapida, toccando poche volte la pasta. Dobbiamo cercare di essere veloci nell’amalgamare bene tutti gli ingredienti. Creiamo una palla e la avvolgiamo nella carta stagnola. La mettiamo a riposare in frigorifero per mezz’ora.

Arriviamo nella fase cruciale della ricetta. Dividiamo la pasta. I primi due terzi li stenderemo con un mattarello. Poniamo della carta da forno nella teglia e mettiamo la pasta frolla all’interno, lasciando che debordi. Versiamo il ripieno di mele, aggiungendo ancora una spruzzata di cannella, quindi ricopriamo con il restante terzo di pasta frolla. Uniamo bene i bordi. Se ci è avanzata della pasta, possiamo decidere di fare qualche decorazione sulla superficie. Bucherelliamo con la forchetta per far fuoriuscire l’umidità durante la cottura. 45 minuti in forno a 180 gradi saranno sufficienti perché questa golosa, deliziosa e farcita Torta di Nonna Papera farà felice i nostri bambini.