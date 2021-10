Conto alla rovescia per il prossimo weekend. Da metà pomeriggio, infatti, milioni di italiani inizieranno a concludere i loro turni di lavoro e si spalancheranno le porte del relax. Ma cosa dicono le stelle in merito all’imminente sabato e domenica?

Abbiamo interpellato gli esperti sul tema e dedotto che l’oroscopo del weekend prevede fuoco e fiamme per questi 5 segni zodiacali.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Fiamme e fuoco …ma di tribolazione!

Vediamo anzitutto quali saranno i due segni dello zodiaco che lotteranno contro un cielo astrale avverso. In questo caso, infatti, ci sarà il fuoco degli eventi contro con cui misurarsi e …saranno scintille!

Troviamo anzitutto gli amici Vergine, per i quali il cielo è povero di stelle benevole in questo periodo (aldilà del weekend).

I maggiori fronti di preoccupazione riguardano il lavoro, le finanze, le spese esagerate del periodo. Non proprio una bella situazione astrale al riguardo. Tuttavia, basterebbe applicare questa tecnica straordinaria per gestire lo stipendio alla grande e vivere senza stress. Attenzione anche in amore: c’è il rischio, infatti, di riversare le tensioni personali sul partner. A quel punto la frittata potrebbe dirsi completa.

Stelle “cadenti” anche per i nativi Gemelli. Luna e Venere voltano le spalle per cui la situazione con il partner si rivelerà tesa. A volte sembrerà di parlare due lingue diverse, altre volte mancherà proprio il dialogo. Questo stato di cose si riverserà sul lavoro, che sarà affrontato senza la giusta serenità psicologica e mentale.

A questi segni zodiacali le stelle luccicano e sorridono

Cielo limpido e azzurro, invece, per gli amici del Sagittario in questo finesettimana. Giove regala tanta forza, fisica e mentale, in ogni ambito dell’agire. Tutto sarà fatto con gioia ed il sorriso dentro, per cui le incombenze fileranno relativamente lisce.

In amore saranno più fortunati i single rispetto a chi è in coppia, dove potrebbero esserci dei malintesi, che saranno risolti senza affanno.

Anche per gli amici Cancro il weekend si prevede sotto buoni auspici. Le stelle sorridono in particolare nella sfera sentimentale grazie al favore della Luna. Qualche sintomo di stanchezza sarà avvertito sul lavoro, prevedibile al termine di una settimana di fatiche.

L’oroscopo del weekend prevede fuoco e fiamme per questi 5 segni zodiacali

Il cielo astrale sarà invece una favola per i nativi Bilancia. Si potrebbero definire belli sia fuori che dentro in questo periodo, tutto gira alla perfezione. Dal lavoro (Giove e Mercurio in ottimo aspetto) alle relazioni sociali, dalla famiglia alla salute, dall’amore alla passione.

Le stelle prevedono un weekend di emozioni per i nativi Bilancia, come a dire: il meglio deve ancora arrivare.

Buon fine settimana a tutti i segni zodiacali!

Approfondimento

Per l’oroscopo questi segni zodiacali saranno una bomba a scuola e faranno stragi di voti ed esami.