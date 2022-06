L’estate è una stagione molto particolare e decisamente scandita da ritmi diversi dalle altre. Le alte temperature e le lunghe giornate, infatti, ci costringono a modificare le nostre abitudini, soprattutto quelle alimentari.

L’aria di vacanza, infatti, potrebbe farci perdere di vista tutti quegli obiettivi che riguardano il restare in forma, mangiare sano e così via. D’altro canto, non potrebbe essere altrimenti, dal momento che tra giornate in spiaggia, serate, viaggi e soggiorni fuori casa diventa piuttosto difficile restare in riga.

Tuttavia, con la giusta dose di forza di volontà, si possono superare anche questi ostacoli, senza neanche rinunciare troppo ai piaceri dell’estate. Nelle prossime righe, riprendendo uno studio di Fondazione Veronesi, daremo una rinfrescata veloce su cosa bisognerebbe fare durante l’estate e quali, invece, sarebbero le abitudini da evitare.

Per mantenersi in forma durante l’estate ecco cosa e quanto bisognerebbe mangiare senza rinunciare a gelati, pizze e caffè

Per prima cosa, come abbiamo già anticipato, bisogna fare attenzione all’alimentazione. Una buona alimentazione parte, innanzitutto, dalla corretta gestione dei pasti nel corso della giornata. Infatti, anche in estate, è necessario effettuare tre pasti giornalieri, aggiungendo, eventualmente, anche due spuntini.

Partiamo dalla colazione. Per iniziare al meglio la giornata potrebbe essere utile portare a tavola dello yogurt al naturale, frutta fresca e cereali. Inoltre, non ci sarebbe nessun problema nel bere anche una tazzina di caffè. L’importante, comunque, è non saltare mai la colazione ed abituare anche ragazzi e bambini ad alzarsi ad un orario consono per farla.

Per il pranzo, invece, spazio a pasti leggeri e freschi, come una bella insalata mista o un primo freddo con verdure. A cena, meglio preferire un secondo e limitare i carboidrati. Per chi volesse mangiare una pizza una volta a settimana si consiglia di evitare condimenti eccessivi, così da limitare l’apporto di sodio e grassi saturi. Per quanto riguarda gli spuntini, invece, bisognerebbe puntare sulla frutta, o sul più fresco e goloso gelato. Si potrebbe anche mangiare un gelato al giorno, ma solo se si scelgono dei gusti alla frutta, per evitare picchi glicemici.

L’importanza dell’idratazione

Oltre a ciò che mangiamo, in estate bisognerebbe fare attenzione anche a ciò che beviamo. Infatti, durante la giornata è preferibile dare spazio soltanto all’acqua o a infusi freddi, evitando bevande zuccherate e alcolici. Specie queste ultime, infatti, oltre ad essere pericolose per la salute, incentivano anche la disidratazione. Al massimo si potrebbe bere una birra durante la sera, quando le temperature sono più basse.

Quindi, per mantenersi in forma durante l’estate sono questi i consigli degli esperti da seguire il più possibile. Oltre all’alimentazione e alle abitudini ad essa connesse, è molto importante, infine, fare molta attività fisica, evitando la sedentarietà.

