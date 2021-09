Le orchidee sono state tra le piante protagoniste degli ultimi mesi, hanno decorato i nostri giardini e balconi con la loro presenza.

Sono affascinanti e delicate ma non è sempre facile prendersene cura poiché necessitano di premure e attenzioni frequenti per svilupparsi bene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo soprattutto durante il cambio di stagione, quando la pianta può soffrire a causa del cambiamento delle temperature che si abbassano gradualmente.

Questo periodo può risultare anche fatale, per cui va affrontato nel modo giusto affinché la nostra pianta resti bella, forte e in salute.

Per mantenere l’orchidea rigogliosa e proteggerla dal freddo autunnale bastano queste semplici mosse

Finché le temperature sono abbastanza alte potremo mantenere la pianta all’esterno ma sarà fondamentale monitorare la situazione.

Verifichiamo sempre che non ci siano sbalzi di temperatura eccessivi tra il giorno e la notte, altrimenti l’orchidea ne risentirà.

Appena la temperatura inizierà a scendere sotto i 21 °C, consigliamo di spostarla in casa per sicurezza.

Curarla non è difficile, infatti bastano questi semplici trucchi per coltivare le orchidee in casa in poche mosse garantendo il suo stato di salute.

In questo periodo sarebbe opportuno sospendere le concimazioni della pianta per alcuni mesi, per poi ricominciare in prossimità della fine dell’inverno.

Alla fine dell’estate, dopo aver tenuto la pianta all’esterno, le sue foglie possono aver attratto polvere e batteri, per questa ragione sarà importante pulirle.

Basterà passarci sopra un batuffolo di cotone imbevuto d’acqua oppure utilizzare un quarto di aceto bianco e tre quarti di acqua a temperatura ambiente.

Questo perché l’aceto bianco elimina eventuali parassiti e, contemporaneamente, rende le sue foglie più lucide e verdi.

Infine, è bene sapere che le radici aeree dell’orchidea sono abbastanza delicate, per cui durante questo periodo potrebbero inaridirsi o seccare.

Nel caso seccassero andranno tagliate con delle cesoie disinfettate, evitando così che il problema si estenda.

Prima di reciderle è importante ricordarci che dovranno essere bagnate abbondantemente per ammorbidirle leggermente.

Per mantenere l’orchidea rigogliosa e proteggerla dal freddo autunnale bastano queste semplici mosse, solo piccole attenzioni che risulteranno fondamentali.

L’importanza delle innaffiature

È buona norma iniziare in questo periodo ridurre le innaffiature della pianta, conseguentemente all’abbassamento delle temperature.

Basta controllare lo stato del terreno, dovremo innaffiarlo solo se al tatto risulterà secco e compatto.

Il segreto è immergere l’intero vaso in una bacinella o un lavandino con qualche centimetro di acqua, e lasciarlo a mollo per circa mezz’ora.

Questo permetterà alla pianta di assorbire solo i liquidi di cui necessita veramente, infine rimuoviamo la pianta dall’acqua e facciamola sgocciolare.

Dovremo solo rimetterla al proprio posto, e non dimenticare mai quanto sia importante dedicare del tempo alla sua cura.