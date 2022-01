Lo yogurt, come tutti sanno, è un derivato del latte. Anche per coloro a cui non piace bere latte alla mattina, lo yogurt sarebbe un efficace sostituto magari con cereali e frutta di stagione. Ma cosa dire di un piatto a base di yogurt anche per la cena? Spesso si arriva alla sera stanchi e appesantiti dalla giornata, oppure nauseati ancora da un pranzo abbondante. La sensazione è quella di voler mangiare, ma rimanere sul leggero. Vediamo allora come portare nelle nostre tavole un piatto facilissimo da fare, senza cottura e senza sforzi. In più, useremo un ingrediente del tutto sardo. Per mantenere le ossa forti e resistenti a 20 ma anche a 50 anni, scopriamo un ottimo pasto sostitutivo.

Tutti i benefici

Lo yogurt di capra si può trovare in ogni supermercato. Anche lo yogurt greco è fatto con latte di capra e pecora, per esempio. Bene, questo ha diverse proprietà benefiche per il nostro corpo. Per prima cosa sarebbe ricco di calcio e farebbe benissimo alle nostre ossa, rendendole più forti. Sembrerebbe essere ancora ricco di fosforo, potassio e ferro. Ha proprietà benefiche non solo per l’organismo, ma anche per la cura della pelle. Infatti, molti lo usano in cosmesi per viso, capelli e corpo. Potrebbe essere un buon alimento per chi pratica sport poiché avrebbe un alto valore energetico. E, infine, sarebbe altamente digeribile, soprattutto se consumato di sera.

Per mantenere le ossa forti e resistenti a 20 ma anche a 50 anni ecco cosa dovremmo abbinare allo yogurt per un pasto sostitutivo o come salva cena

Lo yogurt di capra in Sardegna si chiama “Giunchetta” ed è fatto con il latte di animali di origine isolana. Qualcuno usa ancora farlo in casa e la sua preparazione è semplicissima. Ci vogliono 500 grammi di latte intero e 1 vasetto di yogurt intero. Facciamo bollire il latte sul fuoco fino a quando non è diventato caldo, ma non troppo, la sua temperatura ideale dovrebbe essere di 40 gradi circa. Mettiamo lo yogurt in una tazza e versiamoci un po’ di latte. Sciogliamo bene il tutto e procediamo col versare la restante parte di latte caldo. Copriamo con un panno come se dovesse crescere e lievitare. Lasciamolo riposare fino a quando sarà denso e fermo. Se muovendo il tegame lo yogurt rimarrà immobile allora vorrà dire che è pronto. Mettiamolo in frigo a riposare per qualche ora. Perché, per esempio, non mangiarne un po’ con del pane carasau sbriciolato dentro? Alcuni usano del pane raffermo da accompagnamento, ma è buonissimo anche con mandorle e noci, kiwi, banane oppure con dell’avocado. Se invece volessimo dargli una nota più dolce, potremmo anche aggiungerci delle fantastiche scaglie di cioccolato fondente, per un piatto tutto da gustare.