I carciofi sono delle verdure tipicamente invernali. Il periodo perfetto per mangiarli è proprio gennaio. Ottimi nella pasta sbollentati o come contorno al forno, si possono mangiare in moltissimi modi. Le loro proprietà sono infinite. Ricchi di sali minerali contengono proteine, vitamina C, ma anche magnesio e potassio. Le loro proprietà benefiche aiutano a depurare il nostro fegato e il nostro intestino nel suo buon funzionamento. Alcune ricerche avrebbero dimostrato che potrebbero ridurre il rischio di cancro al colon con il buon contenuto di fibre. Inoltre, sono buonissimi per la salute delle ossa e del cervello, nonché la salute cardiovascolare.

L’avocado

L’avocado è un frutto che ci sembra sempre molto estivo, ma in realtà è tipicamente invernale. Raggiunge la piena maturazione tra novembre e dicembre. Anche questo frutto esotico ha numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. Alcuni studi hanno dimostrato che interverrebbe contro attività tumorali. L’avocado, al contrario del carciofo, va mangiato crudo. Infatti, una volta tolta la sua buccia più dura, basta un semplice cucchiaino per tagliarne la polpa. Usato soprattutto per le colazioni dei campioni, oggi vediamo una ricetta light completamente a crudo. Ideale per chi è attento alla linea o si è da poco messo a dieta. Un pasto completo e gustosissimo al palato.

Carciofi, avocado e un latticino di pecora saranno un’esplosione di gusto, ricchi di vitamina C e proteine oltre ad essere portentosi per l’intestino

Il carciofo crudo mantiene al meglio le sue proprietà nutritive. Potremo scoprire che il suo sapore è addirittura più buono di quando viene cotto in forno o sbollentato. Per mangiarlo a crudo, però, è consigliabile un prodotto fresco e non confezionato in plastica. La pulizia dei carciofi è forse la più complicata. La prima cosa da fare è togliere le foglie esterne più dure, lasciandoci conquistare dal suo cuore morbido. Tagliamo le estremità superiori e procediamo tagliando il gambo. Non buttiamo le foglie in eccesso perché potrebbero essere utili per un decotto. Successivamente tagliamo a fettine molto sottili e mettiamolo qualche minuto sotto acqua e limone.

In questo modo non si annerirà. Sbucciamo, quindi, l’avocado togliendo nocciolo e buccia esterna. Cerchiamo di fare anche in questo caso fettine non troppo spesse e posiamolo sopra il carciofo. Aggiungiamo del formaggio come, ad esempio, la feta sbriciolata sopra. Carciofi, avocado e un latticino di pecora saranno un’esplosione di gusto, ricchi di vitamina C e proteine oltre ad essere portentosi per l’intestino. Condiamo con dell’olio extravergine e dell’aceto balsamico, ma solo se ci piace. Serviamo con del pane da accompagnamento.