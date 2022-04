Ogni minuto che passa il nostro cellulare suona perché c’è un nuovo call center che vuole venderci qualcosa. Se un tempo era facile riconoscere i numeri, oggi non lo è poi così tanto. Infatti, quello che compare è un semplicissimo numero di cellulare, e quindi uno risponde.

Prima i call center pubblicitari chiamavano sempre a casa. Molti, infatti, possono ricordare quando, seduti tutti a cena, improvvisamente suonava il telefono di casa. E puntualmente si trattava di pubblicità. Ovviamente quello era l’orario ottimale, dato che si era tutti seduti a tavola e soprattutto c’era più probabilità di essere in casa.

Oggi, con la presenza dei cellulari, la cosa è completamente diversa. Avendo sempre lo smartphone con noi si possono ricevere chiamate di continuo: che siamo al lavoro, in palestra, a casa o a spasso con il cane.

Ma esiste un modo per evitare queste telefonate?

I motivi per cui riceviamo queste telefonate sono infiniti e si intersecano tra di loro. Magari abbiamo firmato un foglio in cui acconsentivamo al trattamento dei nostri dati. O magari abbiamo spuntato una piccola casella dov’era indicato che i nostri dati potevano essere ceduti a terzi. Insomma nell’era tecnologica e nell’era dove non si leggono più le cose, la privacy svanisce. E quindi?

Contro i call center che non smettono di chiamare bisogna conoscere questa norma che entrerà in vigore a breve

Sicuramente una cosa che possiamo fare è quella di bloccare il numero che ci ha chiamato. In questo modo non potrà più chiamarci. Entrerà però in vigore a breve una nuova norma che potrebbe fare proprio al caso nostro.

Tutti, o quasi tutti, conoscono il Registro delle Opposizioni. Questo è un registro dove si inserisce il proprio numero e i vari call center hanno l’obbligo di eliminare quel numero dalle loro liste. Una volta iscritti al Registro non possiamo ricevere più telefonate.

Questo, però, valeva solo per i numeri fissi. E finalmente arriva la novità: sarà possibile inserire anche i numeri di cellulare. La norma è già in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore tra 10 giorni, ma il Governo dovrà eseguire dei passaggi tecnici. E quindi si arriverà al 31 luglio.

Compilando il modulo online sarà infatti possibile iscrivere il proprio numero di cellulare, schierandosi contro i call center che non smettono di chiamare mai. E se dovessero esserci delle violazioni, le società di telemarketing potrebbero andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie. Queste potranno arrivare anche ai 20 milioni di euro mentre, nel caso delle aziende, fino al 4% del fatturato.

