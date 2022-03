Dopo i vari aggiornamenti di WhatsApp, sono in arrivo anche quelli di Instagram, famoso social network di Meta. Questi aggiornamenti regaleranno all’utente una nuova esperienza tecnologica e visiva. Infatti ci saranno degli interessanti cambiamenti sul feed di Instagram.

Questa operazione, portata avanti dal social network, ha come obiettivo quello di migliorare l’esperienza del consumatore, dandogli un maggiore controllo sui contenuti pubblicati dai propri follower. Ma non solo, perché queste modifiche andranno anche a personalizzare ancora di più il feed dell’utente.

Le storie su Instagram già hanno visto un cambiamento

Queste nuove modifiche, che ora andremo a vedere, si allineano con quelli che sono stati i cambiamenti già apportati nelle storie. Infatti è possibile da un po’ di tempo aggiungere una selezione di amici stretti, a cui far vedere le proprie storie. Magari delle storie private che non si ha voglia di condividere con tutti, ma solo con determinate persone. Instagram ha introdotto due nuove funzioni anche per i post. Infatti c’è la sezione “Preferiti” e la sezione “Seguiti”. Ma come funzionano?

Instagram lancia una grande novità che cambierà il modo di usare il social e vedere i nostri amici

La sezione “Preferiti” è una nuova sezione scelta dall’utente, che gli permetterà di visualizzare per primi i post delle persone d’interesse. Se adesso sul proprio feed di Instagram i post compaiono seguendo un preciso algoritmo, con questa nuova funzione non sarà più così. Infatti sarà possibile aggiungere alla lista “Preferiti”, di massimo 50 utenti, i nostri amici.

I post di queste persone compariranno per primi sul nostro feed. Così non ci perderemo nessuna pubblicazione. Questo possiamo farlo con gli account dei nostri amici, ma anche con i profili di alcuni giornali se vogliamo sempre essere aggiornati, oppure di alcuni brand moda che amiamo.

La seconda funzione è quella dei “Seguiti”, ovvero sul proprio feed saranno mostrati i post delle persone che seguiamo. Scegliendo la prima opzione sarà possibile personalizzare il proprio feed di Instagram e in questo modo sarà più facile concentrarsi su contenuti che effettivamente ci interessano, e non su profili che seguiamo senza una vera motivazione.

Per passare da una sezione all’altra, basterà cliccare in alto a sinistra sul logo “Instagram” e selezionare la funzione che ci interessa. I post in entrambi i feed saranno comunque mostrati in ordine cronologico. Ed ecco allora che Instagram lancia una grande novità che cambierà il modo di usare il social.

