Le pulizie di casa non sono uno scherzo e possono mettere a dura prova i nostri nervi. Uno degli ambienti più sfruttati e che si sporca con straordinaria regolarità è la cucina. Il piano cottura, in particolare, può farci dannare.

Ogni volta che cuciniamo dobbiamo preoccuparci di non far schizzare qua e là il cibo in pentola e non sempre ci riusciamo. Trovare macchie di olio, sugo e altri alimenti sui fornelli è ormai un’abitudine per tantissimi.

Di solito ci affidiamo ai normali prodotti commerciali, ma non abbiamo la certezza che possano funzionare. In più, dobbiamo regolarmente aprire il portafogli per rifornirci di detersivo e il costo non è indifferente.

D’ora in avanti, però, potremo cambiare abitudini. Per lucidare perfettamente il piano cottura, infatti, basta 1 normalissimo prodotto della cucina. Lo utilizziamo già per altri scopi e il suo potere pulente è davvero incredibile. Ecco di cosa parliamo.

Il rimedio inaspettato

Vi sono ottimi prodotti che si trovano nella dispensa di casa nostra che possono aiutarci nella pulizia del piano cottura. Potremmo ricorrere a limone e olio di oliva per pulire i fornelli, creando una soluzione naturale davvero efficace.

Ma se davvero vogliamo risparmiare sulla spesa e goderci un piano cottura splendente in cui poterci specchiare, ecco l’aiuto inaspettato. Ci riferiamo a un ingrediente che avevamo consigliato anche per ottenere un vetro del forno brillante e senza aloni: la pastiglia della lavastoviglie.

Per lucidare perfettamente il piano cottura basta 1 normalissimo prodotto della cucina

Ancora una volta, la nostra cara pastiglia della lavastoviglie ci tenderà la mano e rimetterà a nuovo il piano cottura. Ma come possiamo utilizzarla al bisogno? Il procedimento è davvero semplice.

Prima di tutto dovremo riempire una bacinella con dell’acqua bella calda. Fatto questo, spezziamo in due la pastiglia e ne immergiamo metà. Aggiungiamo anche griglie e bruciatori e lasciamo tutto in ammollo per circa 10 minuti.

Nel frattempo, in un’altra ciotola versiamo qualche goccia di acqua bollente e vi sciogliamo l’altra metà della pastiglia. Quindi, vi imbeviamo una spugnetta e la passiamo su tutta la superficie in acciaio. Facciamo attenzione a non tralasciare nessun angolo.

Al termine del risciacquo noteremo come sia i fornelli che il resto del piano cottura abbiano riacquistato la brillantezza perduta. E potremo riprendere a cucinare tutti i nostri piatti preferiti.