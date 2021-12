Oggi, abbiamo tutta una serie di ispirazioni per i nostri outfit giornalieri. Ne possiamo trovare di diversissimi, a seconda del nostro stile. Dalle influencer più rinomiate ai look di Hollywood, possiamo davvero lasciarci meravigliare da abiti suntuosi o da abbinamenti più casual. Sicuramente per le donne è più semplice risultare eleganti per un evento importante o più casual per un’uscita tra amici. Per una versione femminile possiamo rifarci a questi colori che non andranno mai fuori moda. Per gli uomini invece la questione sembra più complessa, ma in realtà non è così.

Il look maschile perfetto per ogni occasione

Sembra che la scelta maschile si orienti sempre per giacca e cravatta versione eleganti e per maglione e jeans in versione casual. Ma siamo davvero sicuri che questa è la nostra unica scelta? Spesso ci ritroviamo a guardare i look degli attori famosi che sfilano sul red carpet. Alcuni ci assomigliano con abiti tinta unita e cravatta, altri invece ci sembrano davvero troppo eccentrici. Bene, se il nostro armadio è piano di alcune tipologie di capi, allora possiamo davvero trovare una soluzione adatta ad ogni occasione e risultare comunque elegantissimi.

Sono questi i look maschili ispirati ai divi di Hollywood che renderanno tutti affascinanti

Saranno necessari giusto due abbinamenti diversi dal solito. Sarà sicuramente utile provarli indossati, poiché visti sul letto potrebbero ingannarci. Abbiamo una bella giacca di un abito che abbiamo usato solo una volta nella nostra vita e abbiamo dimenticato da tempo. Può essere di un colore sobrio come il nero o di una fantasia diversa come gli scacchi beige o bordeaux. L’importante sarà abbinarla nel modo giusto.

La soluzione ideale sono maglioni e camicie

Sono questi i look maschili ispirati ai divi di Hollywood che renderanno tutti affascinanti, vediamoli insieme. Abbiamo due possibilità validissime: camicia o maglione. Nel caso in cui volessimo osare con la camicia, magari bianca, allora potremmo optare per un taglio alla coreana. Molto di moda, è stata indossata anche da Denzel Washington nei Golden Globes del 2000, quando ha vinto la statuetta per miglior attore nel film Il grido dell’innocenza.

Bellissimo nel suo abito nero, ci ha dimostrato che anche a distanza di 20 anni si possono rispolverare capi che non invecchiano mai. Come lui, anche noi potremo essere bellissimi con questo look indossato per il cenone di Capodanno. Oppure, se non siamo amanti delle camicie e le troviamo scomode, possiamo optare per un maglione a collo alto, rigorosamente tinta unita. Lasciamoci ispirare da un Eddie Murphy sul red carpet 2020. Come lui, ad un magline nero potremo abbinarci una giacca colorata e di un tessuto come il velluto. In entrambi i casi, che si tratti di camicia o collo alto, potremo associare un pantalone morbido o un jeans e, perché no, anche una sneakers comoda. In questo modo saremo eleganti e casual allo stesso tempo, ma soprattutto belli e affascinanti.