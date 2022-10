Per lo Scorpione ottobre è tempo di osare e di fare attenzione agli invidiosi

Le previsioni del fine settimana favoriscono il segno dello Scorpione, che vivrà proprio in questo periodo il suo compleanno astrale. Infatti, i nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre sono proprio protetti da questa costellazione. Prima di capire perché per lo Scorpione ottobre è tempo di osare è meglio però vedere cosa prevedono gli astri per gli altri segni. Anzitutto l’Ariete, un segno che si sentirà travolto dalle emozioni che non riuscirà a classificare. Il partner chiederà chiarezza e la risposta sarà difficile da fornire. Bisognerà, purtroppo, pazientare e cercare di distendere gli animi. I single avranno qualche divergenza di opinione che li allontanerà dall’obiettivo prefissato.

Occhio alle scaramucce con Capricorno. A lavoro le difficoltà delle settimane trascorse sembreranno appartenere al passato, ma per qualche ragione rimarranno insofferenza e una certa tendenza a lamentarsi. Problemi di lieve entità sembreranno ingigantirsi fino a diventare ingestibili: urge più calma e curare l’alimentazione.

Per lo Scorpione ottobre è tempo di osare, il Cancro invece avrà un momento negativo

Per il Cancro sarà una settimana decisamente negativa. Gli astri potrebbero giocare qualche scherzetto all’interno della coppia, con discussioni improvvise e sbalzi d’umore, specie con un partner Sagittario. I single vivranno invece un incontro inaspettato con una vecchia conoscenza che potrebbe far battere loro il cuore, magari una bella Bilancia da tanto tempo attesa. La paura è il peggior nemico delle emozioni. Gli ostacoli saranno tantissimi e si metteranno in mezzo sulla strada verso il successo: in questo senso, la proverbiale pazienza del Cancro sarà l’arma segreta per spazzarli via. Sarà importante controllare lo stress: troppe preoccupazioni fanno male alla glicemia.

Questo segno dovrà aprirsi alle novità

Il super favorito delle stelle sarà, come preannunciato, lo Scorpione. I nati sotto questo segno saranno pieni di forza e daranno sfogo a tutta la loro creatività. È il tempo di osare, anche se quelle doti innate mostrate saranno fonte d’invidia per molti. Non bisogna farci caso e c’è da portare a termine quel progetto che fa gola da tanto. Anche se negli ultimi tempi il partner ha penato tantissimo a causa dei troppi tentennamenti, lo Scorpione saprà finalmente farsi perdonare. Attenzione a non tirare troppo la corda.

I single ameranno farsi corteggiare, magari da una Vergine con cui scoppierà una forte passione. I più coccoloni potranno invece guardare a un Sagittario romantico. Ma comunque le concessioni saranno poche e non eccessive. Mancherà invece un po’ di entusiasmo a lavoro, quello che faceva andare in ufficio con carica e grinta. Sarebbe opportuno porsi qualche interrogativo, perché l’insoddisfazione continua a crescere. Parola d’ordine: serenità!

Lettura consigliata

L’oroscopo dice che sarà un ottobre d’oro per questi 5 segni zodiacali