La stagione invernale porta con sé freddo e malanni. Avere il naso congestionato, faticare a respirare e a dormire serenamente sono solo alcuni dei disagi a cui si va incontro quando l’influenza prende il sopravvento. Esistono diversi accorgimenti per cercare di prevenire un raffreddore, nonostante sia sufficiente un semplice colpo di vento o un contatto ravvicinato con un malato e ci si ritrova intasati, doloranti e spossati.

In questi casi, esistono numerosi farmaci utili a combattere le conseguenze di un raffreddore. Se si desidera però optare per qualcosa di naturale per decongestionare le vie respiratorie, come sempre madre natura arriva in nostro soccorso.

Consigli per affrontare un raffreddore

Quando si è influenzati, è importante innanzitutto mangiare bene. Nutrirsi correttamente, infatti, è fondamentale per ritrovare le forze e dare all’organismo i nutrienti di cui ha bisogno: un buon brodo di pollo caldo è da sempre un ottimo espediente in tal senso. Attenzione inoltre a non dimenticare di bere molta acqua per favorire l’idratazione.

Un’altra accortezza per evitare di prolungare i tempi di un raffreddore e scongiurare contagi è quella di gettare via immediatamente il fazzoletto in cui si è starnutito o soffiato il naso. In questo modo si evita di entrare in contatto di continuo con germi e batteri.

In caso poi si faccia fatica a riposare a causa del naso chiuso, aggiungere un cuscino sotto la testa potrebbe portare un sollievo immediato.

Per liberarsi da naso chiuso e gocciolante ecco un rimedio naturale fai da te che aiuterà a dormire notti tranquille

Come accennato prima, esistono soluzioni totalmente naturali che, nonostante non accelerino il processo di guarigione, potrebbero aiutare a sentirsi meglio in caso di raffreddore. Si tratta di sostanze che potrebbero alleviare i sintomi, donare rilassatezza e diffondere aromi gradevoli in tutto l’ambiente.

Per liberarsi da naso chiuso e gocciolante ecco dunque un prezioso balsamo da massaggiare sul petto.

Gli ingredienti indispensabili sono il burro di karité, nutriente ed idratante, e la cera d’api, emolliente e protettiva: una base perfetta per la preparazione dell’unguento. Per completare ed arricchire il balsamo di tutte le caratteristiche utili per decongestionare il naso, si dovrà aggiungere l’olio essenziale di mentha spicata.

La mentha spicata ha proprietà mucolitiche ed antinfiammatorie, infatti potrebbe essere utile in caso di problemi respiratori e accumulo di catarro. È un analgesico, ottimo contro mal di testa o in caso di contratture legate a stress e tensioni nervose. Inoltre grazie al mentolo rinfresca e rilassa in situazioni di affaticamento.

Il dosaggio per la realizzazione del composto è:

7 cucchiai di burro di karité o grasso di cocco;

2 cucchiaini di cera d’api;

15 gocce di olio essenziale di mentha spicata (mentastro).

La preparazione è semplice. Basta sciogliere a bagnomaria il burro o la cera fino ad ottenere un composto liquido, aggiungere l’olio essenziale e mescolare. A questo punto travasare in un contenitore ermetico e fare raffreddare. Evitare l’uso sui bambini se non dopo aver consultato il pediatra.

Non resta che spalmarlo su petto e schiena prima di andare a letto e dormire sonni tranquilli. Dunque, per liberarsi da naso chiuso e gocciolante ecco un rimedio naturale fai da te che aiuterà a dormire notti tranquille.