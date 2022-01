Fra le maggiori difficoltà nell’ottenere un posto di lavoro in banca, non sono di certo trascurabili i requisiti necessari. A volte sono le qualifiche, altre la laurea posseduta diversa da quelle richieste o i pochi anni di carriera maturati precedentemente. Tuttavia, le recenti offerte di lavoro da parte di un noto istituto bancario potrebbero fare al caso nostro. Tanti i profili ricercati, per alcuni dei quali non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

Impensabile come per queste offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato in banca non sia richiesta esperienza passata. Eppure, è reale. È ciò che viene fuori dagli annunci di lavoro di Banca Mediolanum, capogruppo della omonima società attiva sul settore bancario, assicurativo e del risparmio gestito. Con più di 2.700 collaboratori e 4.000 consulenti si afferma come una delle maggiori realtà finanziarie del nostro Paese.

Una lunga lista di posizioni aperte

Si ricerca personale a vari livelli di carriera ed età e per più aree di inserimento. Non sono da meno le numerose opportunità rivolte a giovani senza esperienza, come del resto dimostra la presenza di tantissimi tirocini finalizzati all’assunzione. Vediamo di seguito la lista degli annunci e come inviare domanda.

Tantissimi ruoli disponibili in Banca Mediolanum, dei quali già qualcuno era stato analizzato in precedenza. Si ricercano Account Manager, Addetto Segnalazioni Vigilanza Junior, Amministrazione Fondi – Mediolanum Gestione Fondi, Analista Funzionale IT – Mobile Banking, Banking Specialist e Cards & Credits Operations. Seguono Compliance Specialist, Credit Analyst, CRM Specialist, ESG Analyst e molti altri ancora.

La maggior parte degli annunci per ruoli Junior non richiede alcuna esperienza precedente per la candidatura. Ne è un esempio Junior e Mid UX Designer, profilo designato alla progettazione dell’app bancaria del Gruppo, ossia Flowe. Sono richiesti la laurea in ambito interaction design o simili, le conoscenze necessarie per la progettazione di app mobile e la creazione di presentazioni. Seguono competenze nell’uso dei tool di progettazione, capacità di lavorare in team e buone doti comunicative.

Per saperne di più, visitiamo la pagina ufficiale di Banca Mediolanum dedicata agli annunci di lavoro. Qui troveremo la lista completa delle opportunità disponibili, compresa l’opzione per inviare candidatura spontanea.

