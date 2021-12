Durante questo periodo molti preferiscono mangiare la carne, mentre molti altri amano consumare piatti di pesce.

Sì a gamberoni, filetti di merluzzo, baccalà e polpo ma anche le seppie fanno parte degli alimenti più gettonati del periodo natalizio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il polpo in particolar modo è solitamente il protagonista del cenone della Vigilia di Natale. Dove lo ritroviamo in una gustosa insalata di mare.

Un piatto semplice e gustoso che vede il polpo accompagnato da verdure come carote, sedano, prezzemolo ed olio evo. La particolarità di questo piatto risiede nella giusta cottura di questo mollusco.

Sbagliare la cottura del polpo è molto frequente, questo lo rende spesso duro, gommoso e in alcuni casi si spella solo a guardarlo. Un argomento quello della cottura del polipo che abbiamo già più volte trattato, infatti, mai più polpo duro e gommoso che si spella solo a guardarlo ma 3 furbi trucchetti per averlo morbido e cotto alla perfezione.

Oltre che all’insalata possiamo decidere di portarlo in tavola in una veste più originale ossia sottoforma di carpaccio. Infatti un polpo così gustoso e morbido non si era mai visto ricetta consigliatissima.

Pochi sanno che basta questo trucchetto facile e veloce per avere polpi e seppie sempre morbidi ed evitare di averli duri e gommosi

Uno dei problemi più comuni che riguardano il polipo è che durante la cottura questo tende ad indurirsi divenendo spiacevole da gustare.

In giro sul web per ovviare a questo problema vengono suggerite varie tecniche, quella che vogliamo proporre oggi è un po’ più insolita, ma molto economica.

Infatti, per ammorbidire le carni del polpo, ma anche delle seppie che molto spesso hanno lo stesso problema, basterà riporli sotto sale per almeno un’ora. Successivamente sarà sufficiente sciacquarli accuratamente e cuocerli in poca acqua.

Ebbene, pochi sanno che basta questo trucchetto facile e veloce per avere polpi e seppie sempre morbidi ed evitare di averli duri e gommosi.

Curiosità culinarie

Più che la bollitura, per evitare spiacevoli inconvenienti come l’indurimento delle carni sarebbe da preferire la cottura a vapore. Una cottura lenta e meno diretta che lo rende molto morbido e gustoso da mangiare, lasciandone intatte le proprietà nutrizionali.

Falsi miti

Le vecchie tradizioni narrano che per intenerire le carni del polpo, all’acqua di cottura andrebbe aggiunto un tappo di sughero. In realtà questo rimedio non ha nulla a che vedere con la morbidezza del polpo. Gli antichi pescatori lo usavano perché erano soliti cuocerlo in grandi casseruole d’acqua. Per recuperare più facilmente il polpo, lo legavano ad un tappo di sughero.