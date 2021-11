Ecco che, con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, torna un piccolo grande problema. Parliamo delle cimici verdi, che attirate dal calore, cercano in tutti i modi di entrare in casa. Si insinuano nei piccoli fori, si attaccano ai panni stesi o approfittano delle finestre aperte.

Le cimici verdi sono dei piccoli insetti odiosi dalla forma pentagonale e dal colore verde o giallognolo. Non sono un pericolo per l’uomo, ma sono degli animaletti davvero fastidiosi. Volano indisturbate, emettendo un irritante rumore e emanando un terribile odore. Infatti se infastidite secernano, dalle ghiandole presenti sul torace, una sostanza maleodorante e persistente.

Il problema delle cimici

Le cimini non sono dannose per l’uomo ma sono dei veri e propri parassiti per le piante, soprattutto quelle da frutto. Si attaccano ad esse e, attraverso delle piccole lacerazioni, succhiano la linfa. Ecco perché, in questo precedente articolo “Non vedremo neanche più una cimice nel nostro orto grazie a questo rimedio naturale” forniamo dei consigli utili per evitare che questi parassiti distruggano il raccolto e le piante.

Ribadiamo che le cimici sono degli insetti molto fastidiosi, che cercano in tutti i modi di entrare nelle nostre abitazioni.

Spesso si nascondono tra le lenzuola o tra le pieghe dei pantaloni e sono difficili da scovare. Potremmo utilizzare dei rimedi naturali per evitare che si attacchino al nostro bucato.

Per liberare la casa dalle odiose cimici basta solo questo rimedio naturale molto profumato

Le cimici verdi prediligono gli ambienti umidi e caldi. Per evitare che entrino in casa, dobbiamo stare attenti ai piccoli tagli nella rete delle zanzariere o ricordarci di chiudere sempre le porte e le finestre. Ma per liberare la casa dalle odiose cimici basta solo questo rimedio naturale molto profumato.

Ecco che potrebbe essere molto utile una pianta aromatica spesso utilizzata in cucina: l’alloro. Da sempre le sue foglie sono usate per allontanare gli insetti, fungendo quasi da insetticida e repellente naturale. Proprio il forte odore delle foglie di alloro infastidisce e non è tollerato dagli insetti.

Ci basterà posizionare le foglie in prossimità delle vie di uscita. Davanzali delle finestre, porte e angoli del balcone. Le sue proprietà repellenti ci aiuteranno ad allontanare le cimici.

Un altro piccolo consiglio

Se dovessimo trovare una cimice in casa, facciamo attenzione a non schiacciarla. L’odore sgradevole potrebbe invadere tutta la stanza. Il consiglio è quello di raccoglierla e allontanarla con delicatezza.