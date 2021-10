L’autunno è la stagione che porta temperature più miti e paesaggi da sogno. Se c’è un frutto che ci ricorda questa stagione è senza dubbio la castagna.

Siamo abituati a gustarle camminando per le strade delle nostre città oppure davanti al caminetto di casa. Forse non tutti lo sanno ma per cuocere alla perfezione le castagne bastano 4 segreti della nonna che pochi conoscono.

Oggi, invece, vogliamo proporre un piatto davvero strepitoso. Infatti, pochi cucinano le castagne in questo modo e chi non lo fa non sa il gusto e la bontà che si perde.

Le castagne sono un frutto davvero versatile, ma sfortunatamente la loro stagione va soltanto da ottobre a dicembre. Possiamo preparare gustosi primi e secondi piatti. Siamo certi, però, che questa pietanza conquisterà tutti con i suoi incredibili profumi e sapori.

Se vogliamo saperne di più sulla preparazione di questa ricetta, continuiamo a leggere l’articolo.

Ingredienti

600 gr. di castagne;

400 gr. di farina 00;

4 uova;

300 gr. di ricotta;

50 gr. di bresaola;

180 ml. di latte;

70 gr. di primo sale;

100 gr. formaggio grattugiato;

1 rametto di rosmarino;

10 gr. di burro;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per prima cosa, incidiamo le castagne con un coltello affilato formando una croce. Mettiamole su una placca da forno e inforniamole a 180 gradi per 35 minuti. Quando le sforniamo devono essere ancora croccanti.

Intanto, prepariamo la pasta. Mettiamo la farina, le uova e il sale in una ciotola. Amalgamiamo tutto con una forchetta e poi trasferiamo il composto su un piano da lavoro infarinato. Lavoriamo la pasta con le mani fino a ottenere un panetto morbido e liscio. Avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo riposare.

Nel frattempo, dedichiamoci alle castagne. Sbucciamole e tritiamole in modo grossolano usando un coltello o la mezzaluna. Tritiamo anche il rosmarino e mettiamolo insieme alle castagne in una ciotola. Uniamo la ricotta, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e lavoriamo il tutto con una forchetta.

Riprendiamo il panetto e tagliamolo in 3 parti. Stendiamo la sfoglia con un mattarello oppure con la macchina per la pasta. La sfoglia dovrà essere molto sottile. Mettiamo un cucchiaino di ripieno al centro della sfoglia e ripetiamo l’operazione distanziando i mucchietti tra loro. Dovremo usare soltanto metà della sfoglia perché l’altra servirà per coprire i ravioli. A questo punto ricopriamo i ravioli e ripetiamo il procedimento finché avremo del ripieno.

Usiamo un coppapasta per tagliare i ravioli o un semplice coltello. Con le dita sigilliamo bene i bordi per non far uscire il ripieno. Intanto, in una padella aggiungiamo il burro, la bresaola tagliata a striscette e facciamo rosolare per 2 minuti. Uniamo il primo sale a cubetti e il latte. Facciamo sciogliere il formaggio e non appena la crema diventa densa è pronta.

Facciamo cuocere i ravioli in abbondante acqua salata. Dopo circa 4 minuti saranno pronti, quindi scoliamoli e trasferiamoli sul condimento. Non appena sarà tutto ben amalgamato, serviamo i nostri squisiti ravioli di castagne.

Consiglio

Quando facciamo cuocere le castagne al forno, a metà cottura giriamole con l’aiuto di un mestolo di legno. Questo permetterà una cottura più uniforme delle castagne.