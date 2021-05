Specialmente se abbiamo terrazzi e giardini o abitiamo al primo piano, potremmo facilmente avere il problema delle formiche. Questi insetti organizzatissimi e tenaci arrivano ovunque, soprattutto se attirati da briciole o residui di cibo. Il primo consiglio per tenerle alla larga è proprio quello di fare grande attenzione a non lasciare traccia di alimenti in giro per casa o sul tavolo del giardino. Se questo non basta, dobbiamo passare al contrattacco grazie a qualche piccola astuzia. Per liberarci delle formiche in casa e in giardino basta unire l’azione del borotalco a questo incredibile prodotto naturale multiuso. Vediamo di cosa si tratta.

Una diga per arginare

Note per essere tanto piccole quanto snodate e forti, le formiche riescono a infilarsi in ogni pertugio, aprendosi varchi che credevamo impossibili. Ma se c’è una cosa che le formiche non riescono in alcun modo ad attraversare sono le superfici polverose. Per loro abitudine questi insetti ripercorrono sempre la stessa strada, muovendosi spesso in fila indiana. Non dobbiamo far altro che individuare il loro sentiero e interromperlo cospargendo del borotalco come fosse una diga. In alternativa possiamo provare anche con il bicarbonato di sodio. Ma per essere sicuri che le formiche non si avvicinino più dobbiamo unire al borotalco un altro prodotto miracoloso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il miglior repellente naturale per le formiche

Se è vero che l’unione fa la forza, mentre le barriere polverose ostruiscono il passaggio alle formiche, è l’aceto a tenerle lontane. Per liberarci delle formiche in casa e in giardino basta unire l’azione del borotalco a questo incredibile prodotto naturale multiuso, che anche questa volta ci viene in soccorso. Le formiche infatti sono molto sensibili agli odori acri. E con il suo aroma pungente, l’aceto ne scoraggia il passaggio. Diluiamolo con acqua e spruzziamolo sulle superfici che vogliamo preservare dall’infestamento. Potremmo ottenere lo stesso risultato con del succo di limone.

Approfondimento

Basta prendere subito questi piccoli provvedimenti casalinghi per liberarci delle zanzare dai primi caldi alla fine dell’estate