Misto di carne tritata simile alle polpette, gli hamburger non sono certamente conosciuti per essere il piatto tipico della dieta. La loro fama li precede, così come anche la loro bontà. Diventati famosi grazie a McDonald’s, ad oggi qualcuno ha anche cercato di renderli un piatto gourmet. Ci sono riusciti? Noi della Redazione crediamo proprio di sì.

Infatti, è possibile trovare hamburger di carne chianina, di fassona ed altri tipi alquanto pregiati.

D’altra parte, gli chef vegani hanno rivisitato le ricette a base di carne creando dei “medaglioni” di verdure e cereali, tanto amati anche dai carnivori. Non solo vegan, ce n’è un altro tipo che sta spopolando tra chi preferisce puntare su ricette alternative e soprattutto light.

In pochi immaginano che gli hamburger possano essere un piatto light e perfetto per il benessere del cuore e delle ossa

Stiamo parlando degli hamburger di salmone, ottimo secondo piatto che regala gusto e benessere. Sì, perché questo fantastico pesce è ricco di Omega3 che fa bene al cuore e di calcio e vitamina D utili alle ossa.

Vediamo dunque come preparare i medaglioni di salmone per un piatto leggero ma estremamente saporito.

Per quattro persone avremo bisogno di:

½ chilo di salmone senza pelle e spine;

2 uova;

3 cucchiai di pangrattato;

una manciata di erbe aromatiche;

pepe nero, olio e sale q.b.

Procedimento

Tagliamo il salmone a piccoli pezzi, mettiamolo in una ciotola e uniamo le uova. Mescoliamo energicamente e versiamo l’olio e il pangrattato. Continuiamo a mescolare e concludiamo aggiungendo il sale, il pepe e le erbette. A questo punto ci toccherà utilizzare le mani e degli stampini appositi per formare dei medaglioni. Mettiamo il composto al loro interno e lasciamoli prendere la forma per circa un quarto d’ora. Nel frattempo, ungiamo una padella con un poco d’olio e facciamo cuocere gli hamburger finché saranno dorati su entrambi i lati.

