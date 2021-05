Con l’aumentare delle temperature, aumenta anche la voglia di gelato, ma se stiamo seguendo una dieta, diventa dura soddisfare il nostro palato. Tutti sanno che i gelati fanno male se si abusa ma pochi conoscono quanto siano leggeri e super cremosi questi ghiaccioli a prova di sensi di colpa.

Ecco perché la Redazione di ProiezionidiBorsa, sempre attenta alle esigenze dei Lettori, quest’oggi suggerisce come soddisfare il desiderio di un gelato fresco, cremoso e leggero. Gli ingredienti che serviranno sono davvero pochi, ma il risultato sarà davvero eccezionale. Stiamo parlando dei ghiaccioli alla banana. Sono leggeri e cremosi e grazie alle proprietà delle banane avremo anche tanti benefici al nostro organismo. Sono infatti ricche di potassio, vitamine e antiossidanti. Inoltre, grazie a questi ghiaccioli, potremo riuscire a far mangiare la frutta ai nostri bambini.

Quello che ci servirà saranno 3 banane mature, un vasetto di yogurt magro, 2 cucchiai di zucchero (o sostituto dello zucchero), un po’ di succo di limone.

Mettere nel frullatore le banane, il succo di limone e lo zucchero. Versare il tutto in una scodella e aggiungere lo yogurt e mescolare fino ad amalgamare il tutto. Versare poi la miscela negli stampi per ghiaccioli e mettere nel congelatore per un’ora circa. Prendere i ghiaccioli e mettere i bastoncini al centro. Riporre nel congelatore per 3 o 4 ore. A questo punto, non resta che gustarli. Per togliere i ghiaccioli dagli stampi, passarli velocemente sotto l’acqua calda.

Volendo, si può sostituire la banana con altri frutti di nostro gradimento, come ad esempio le fragole, le albicocche, kiwi. Se si vuole, si possono anche mischiare insieme i vari frutti. Non resta altro che provare e godersi il gelato senza sensi troppi sensi di colpa!

