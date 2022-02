In questa stagione chi soffre di artrite può contare su prodotti di stagione che potrebbero alleviare i dolori. Si parla molto di alimentazione funzionale sia per diabete che per il colesterolo. Negli ultimi anni si sono iniziati a studiare i benefici dell’alimentazione anche per altre patologie come ad esempio l’artrosi. Una dieta con alimenti ad azione antinfiammatoria potrebbe avere effetti paragonabili all’assunzione dei farmaci Fans, antinfiammatori non steroidei (non contenenti cortisone). Uno studio dell’Università del Michigan del 2015, riportato anche dal sito di Humanitas, ha mostrato quanto segue.

Per lenire i dolori articolari dell’artrite dovremmo portare in tavola questi alimenti oltre a cavolfiore, broccoli e verza

La dieta a base di cibi integrali e ricca di frutta e verdura migliorerebbe le condizioni dei pazienti con osteoartrosi secondo una scala di autovalutazione. Molteplici studi fra cui uno recentissimo dello svedese Karolinska Institute avrebbero inoltre dimostrato l’azione antinfiammatoria degli omega 3. Vediamo quindi quali cibi allevierebbero i sintomi dell’artrite reumatoide.

Le Verdure di stagione

Fra le verdure di stagione che svolgono azione antinfiammatoria troviamo:

Il cavolo cappuccio che ha un alto grado di selenio, omega 3 e 6. Questi elementi svolgono un’azione antiossidante contro i radicali liberi. Inoltre è ricco di salicilati, che sono presenti in molti farmaci antinfiammatori;

il cavolfiore e i broccoli che contengono una sostanza di recente scoperta che blocca un enzima responsabile di dolore e infiammazione. Inoltre contiene bromo che svolgerebbe un’azione sedativa del dolore a livello sistema nervoso centrale;

i cetrioli che contengono un altro componente sedativo e antinfiammatorio ossia l’azulene.

i porri che servono invece per eliminare gli acidi urici che spesso provocano dolori articolari;

la cipolla di cui la redazione ha parlato in questo articolo;

il cavolo verza che oltre agli omega 3 e 6 contiene importanti quantità di calcio. Inoltre le nostre nonne applicavano anche direttamente il cavolo verza sulla parte dolente a mo’ d’impacco;

il prezzemolo che erroneamente annoveriamo fra le verdure ma non può mancare nel condimento di quest’ultime. Il prezzemolo è ricco di vitamina C e ferro ma soprattutto agevola l’assorbimento del calcio, molto utile in caso di artrite.

La frutta

In genere i frutti rossi contengono antiossidanti e pertanto sono preziosi alleati di chi soffre di artrite. In particolare però:

le fragole (già disponibili ora nella varietà lucana Candonga) contengono acido salicilico che agisce sull’infiammazione e sul dolore come un’aspirina naturale;

i lamponi, oltre all’acido salicilico, conterrebbero grandi quantità di polifenoli, che combattono l’invecchiamento precoce;

l’uva che ha un’azione detossinante e diuretica ed elimina i temibili acidi urici. In questa stagione la troviamo come in sacchetti dotto forma di uva passa.

l’ananas contiene bromelina che è una sostanza antinfiammatoria e aiuta a prevenire gli edemi.

Il Pesce

Le aringhe, il salmone, le sarde, le alici e lo sgombro accelererebbero il metabolismo. Le sostanze tossiche e di scarto del nostro organismo saranno eliminate più rapidamente. Inoltre la presenza degli omega 3 è vantaggiosa per chi soffre di artrite per il potere antiossidante. Sembrerebbe inoltre che con un buon apporto di omega 3 si sviluppino meno autoanticorpi contro la citrullina. Questi anticorpi precedono lo sviluppo dell’artrite reumatoide e la loro presenza indicherebbe l’insorgere della malattia. Per lenire i dolori articolari dell’artrite sarebbe quindi fondamentale un’alimentazione ricca di crucifere e frutti rossi.